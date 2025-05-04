我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：要對外國電影課徵100%關稅 好萊塢遭摧毀威脅國安

紐約市加強執法「騎單車闖紅燈」將被開刑事傳票

台幣再度狂升近4% 突破30大關 領軍亞幣漲勢恐未結束

編譯劉忠勇／綜合外電
新台幣周一延續上周五漲勢，開盤短短幾分鐘內一度勁揚逾3%，報30.095元。(路透)
新台幣周一延續上周五漲勢，開盤短短幾分鐘內一度勁揚逾3%，報30.095元。(路透)

由新台幣領軍的亞洲貨幣漲勢恐怕還沒結束，因為投資人開始押注關稅衝擊最壞時期已過，未來幾個月談判雙方還可能出現更多讓步。新台幣周一延續上周五漲勢，開盤短短十幾分鐘內一度勁揚近4%，報29.850元。

台幣上周五單日勁升3%。外資湧入台股，押注美國企業對台灣半導體的需求仍將強勁。交易者透露，出口商預期美元可能續貶，開始大舉拋售美元，讓台幣升勢更劇。

不只新台幣，近日因美元走勢疲弱，亞洲多數貨幣都大幅升值，各地央行也被迫出手干預，避免匯率過度波動。

香港金融管理局上周五賣出創紀錄的港幣，防止港升破和美元的聯繫匯率上限，以維持42年來的匯率制度穩定。因應新台幣單日升值幅度創1988年以來新高，台灣的中央銀行也進場阻升台幣。離岸人民幣則升至去年11月以來最強水準。

高盛（Goldman Sachs）由分析師 Kamakshya Trivedi領銜發布報告中指出：「隨著美元承壓，加上美國經濟衰退風險升高，未來利率可能走低，讓亞洲出口商持有美元存款的風險和報酬結構出現明顯變化。」高盛預測，人民幣、台幣和馬元等亞洲貨幣會繼續升值。

這波預期心理轉變的背後，可從亞洲貨幣選擇權和無本金遠期合約（NDF）交易量激增看出端倪。上周五，台幣、韓元和港幣都擠進全球最活躍交易的前八大貨幣選擇權之列，當中美元兌台幣更是NDF合約的交易量冠軍。

彭博指出，台灣長期維持龐大的經常帳順差，但實質有效匯率這幾年卻一路貶值，造成這結果的一部分肇因於台灣壽險業龐大的海外（尤其美國）債券投資部位卻未實施足夠的匯率避險。

經濟學理論和2008年金融海嘯後的經驗都指出，龐大的經常帳順差應該帶來本幣升值。上周五台幣勁升，多少彌補了過去幾年累積的偏差，若當局不干預，這條修正之路還會繼續下去。但如果央行再度出手，無疑正中川普打擊貨幣操縱的下懷。

貨幣 匯率 高盛

上一則

債市表態了 力挺鮑爾穩守利率 不呼應川普降息主張

下一則

零件關稅生效，永遠改變美國汽車業

延伸閱讀

台幣狂飆單日升近1元 關稅、匯率雙重夾擊 出口商煎熬

台幣狂飆單日升近1元 關稅、匯率雙重夾擊 出口商煎熬
台幣連四升閃見31字頭 創近半年新高

台幣連四升閃見31字頭 創近半年新高
高盛：除非繼續貶值 否則外資對美元資產需求將減弱

高盛：除非繼續貶值 否則外資對美元資產需求將減弱
中企如何規避高關稅完成美國訂單？找印度出口商幫忙

中企如何規避高關稅完成美國訂單？找印度出口商幫忙

熱門新聞

「股神」巴菲特青睞的美國股市價位指標，已閃現買進訊號。（路透）

此時不買股更待何時？「股神」巴菲特最愛指標亮綠燈

2025-05-02 11:50
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳4月30日穿西裝，參加美國總統川普的投資美國記者會。（美聯社）

黃仁勳10年來首次調薪 NVIDIA曝光驚人總年薪

2025-05-02 01:10
監管申報資料顯示，貝佐斯計劃未來一年內出售高達47.5億美元的亞馬遜股票。 （美聯社）

亞馬遜剛警告衝擊 貝佐斯就被曝計劃出售47.5億美元持股

2025-05-02 10:48
美超微上季財報失色、股價崩跌，Nvidia推新的Blackwell產品系列可能是原因。圖為美超微2023年在台北國際電腦展的參展攤位。（路透）

美超微財報失色、股價崩 Nvidia可能是原因

2025-04-30 01:52
川普仍堅信關稅能挽救美國製造業和就業。（路透）

川普說關稅全面勝利將至 但代價十分驚人

2025-04-27 22:12
圖為投資大神巴菲特2019年5月出席於內布拉斯加州的年度股東大會。（美聯社）

巴菲特感謝「他」讓公司發大財 讚畢生最成功投資「比我還會賺」

2025-05-04 08:56

超人氣

更多 >
阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦

阿湯哥戀情公開化？親駕直升機帶新歡遊倫敦
最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕

最準預測師：全美房價大漲時代恐落幕
澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全

澤倫斯基：烏克蘭無法保證習近平等領袖在莫斯科的安全
汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵

汪小菲婚禮倒數13天 Mandy被前夫插刀：偷人叫床太吵
離奇／盜賊眾目睽睽盜珠寶 華商損失慘重

離奇／盜賊眾目睽睽盜珠寶 華商損失慘重