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5名師看行情 台股有望5月漲到6月

記者徐牧民／綜合報導
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時序邁入5月，綜合台灣富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩、群益投顧董事長蔡明彥、統一投顧董事長黎方國、台新投顧副總黃文清等五大名師表示，展望台股5月行情，不僅將回補川普缺口，甚至還有望一路漲到6月。

陳奕光、李學詩、黃文清表示，台股融資餘額已大減，籌碼相對安定，加上上市櫃公司首季業績也將表現亮眼，有利台股走揚。不過，由於川普政策面仍有不確定性因素，加上台股量能也未能有效放大，使得5月行情將維持量縮小漲格局，上半旬續漲偏多。

蔡明彥、黎方國甚至表示，台股後市樂觀，有望一路漲到6月。首先，總經部分，6月有望降息，加上目前持續縮表，資金面較為寬鬆；而題材面，5月多家美股科技巨頭公布財報，預期四大CSP廠資本支出樂觀，加上即將到來的，還有台北國際電腦展（COMPUTEX 2025）等，都有望帶旺市場題材。

此外，從周K層級的時間序列來看，KD指標已由低檔向上翻揚且黃金交叉，預示台股的中級反彈已經啟動，只要不再出現出乎意外的黑天鵝事件，行情將大漲小回向上攀揚。短線上，先看2萬1200至2萬1300點，站穩後，6月底前就有機會向上衝關2萬2000點。

台股4月30日在多空短兵相接下，終場小漲2點、收2萬235點，加上金融股表現強勢，助攻大盤順利收紅、連四漲；月線跌460點，跌幅2.2%，連二黑，單月高低點差達4083點，下影線長達2928點，寫下多項紀錄與驚奇。

盤面上，資訊服務類股受到逢高了結獲利賣壓，跌幅最重，下跌4.2%，造紙、數位雲端等表現也較為疲軟；族群方面，市場資金選擇進入有題材保護，加上配息表現亮眼的高殖利率股，因此都有不錯的表現。

台股 川普 殖利率

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