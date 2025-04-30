人民幣匯價站穩7.3 中國出口商收到貨款後立即賣出美元 降低曝險

在美國關稅衝擊下，人民幣匯率展現韌性，對美元匯率暫時穩定在7.3關口。（路透）

在美國關稅 衝擊下，人民幣匯率 展現韌性。外媒報導，為因應美國關稅帶來的衝擊，中國部分出口商近期改變外匯策略，選擇在收到貨款後立即賣掉美元，此舉幫助人民幣對美元匯率暫時穩定在7.3關口。

彭博報導，廣交會期間，18家受訪的出口商表示，考慮到目前人民幣對美元匯率創下近年新低，他們認為7.3附近是合適的結匯點位。

遼寧雅羅馬國際貿易有限公司董事長翟剛表示，目前匯率對公司來說價格不錯，結匯後可以直接應對支出，只要人民幣能大致保持在7.25到7.35之間，穩定的預期對外貿有好處。

不少從事家具、陶瓷、燈飾、節日用品、服飾等利潤較薄的中國出口商都採取了類似的策略。這些貿易商多數願意收到貨款後在7.3左右的價格結匯，在當前美元避險地位動搖的背景下，他們不認為短期內人民幣對美元會進一步大幅走弱，這反過來也幫助這一價格成為短期內人民幣對美元的底部價位。

瑞穗銀行首席亞洲匯率策略師張建泰表示，出口商的舉動表明，鑑於外匯趨勢的透明度較低，中國出口商打算減少外匯曝險，不再像去年一樣囤積外匯。由於美國總統川普 貿易政策的反覆無常，美元在過去兩個月似乎失去一些魅力，其政策破壞美元的特殊地位及其儲備貨幣地位。

人民幣對美元匯率曾在4月9日跌至本輪美國總統川普關稅新政以來低點，但在美元走弱背景下，人民幣隨後連續兩周呈現走升趨勢。4月29日，人民幣中間價報7.2029點，是4月7日以來最高；在岸人民幣午後漲幅擴至345點報7.2650，創4月1日以來新高；離岸人民幣午後漲200點至7.2630元，創4月4日以來新高。