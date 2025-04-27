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搶出口、搶兩新效應 中國工業企業利潤「黑翻紅」

記者陳宥菘／即時報導
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首季中國工業企業利潤年增0.8%，扭轉自去年第3季以來持續下降態勢。 （新華社）
首季中國工業企業利潤年增0.8%，扭轉自去年第3季以來持續下降態勢。 （新華社）

中國國家統計局最新數據顯示，今年第1季全國規模以上工業企業利潤總額人民幣1兆5,093億元，由去年全年下降3.3%轉為年增0.8%，並扭轉自去年第3季以來企業累計利潤持續下降的態勢。

中國銀河證券分析指出，企業營收的提升和利潤率改善是工業企業利潤由降轉增的主要原因，「搶出口」和「搶兩新」帶動內外需雙雙擴張。然而，4月開始對等關稅對出口的影響或開始顯現。

3月份，規模以上工業企業利潤由1-2月下降0.3%轉為增長2.6%，企業當月利潤有較明顯改善。

工業企業營收增長持續加快。隨著工業生產增長加快，帶動工業企業營收繼續改善。第1季規模以上工業企業實現營業收入人民幣32.14兆元，年增3.4%，增速較1-2月加快0.6個百分點。工業企業營收累計增速自去年12月以來持續加快，為企業獲利恢復成長創造有利條件。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧指出，第1季在41個工業大類行業中，有近六成行業利潤實現增長，有24個行業利潤增速較今年前二月加快或降幅收窄、由降轉增，其中製造業改善明顯，第1季利潤增長7.6%，加快2.8個百分點。

于衛寧表示，「兩新」政策（大規模設備更新、消費品以舊換新）效果繼續顯現。第1季專用設備、通用設備行業利潤分別增長14.2%、9.5%；可穿戴智慧設備製造、電動機車製造等行業利潤分別增長78.8%、65.8%，皆高於全部工業企業平均增速。

中國銀河證券指出，從量、價、利潤率三要素模型來看，貢獻最多的還是量，工業增加值1-3月實現年增6.5%的強勁增長，單月上漲7.7%，3月內外需搶出口和搶兩新讓企業生產和銷售同時得到提振，因此1-3月營收年增率上升至3.4%。

展望未來，中國銀河證券表示，首季工業企業利潤全面回升取得良好成績，強有力的政策效果為全年經濟打下基礎。不過首季亮眼的利潤背後仍蘊含對經濟的擔憂，其一是3月資料凸顯「搶出口」和「搶兩新」帶動內外需的擴張，但4月開始對等關稅對出口的影響或開始顯現。

其二是價格仍保持低位，改善的信號暫不明顯。其三是企業回款周期還在延長，應收帳款平均回收期的進一步上行對供應鏈整條付款路徑都產生影響，甚至影響居民收入和消費支出。

分析指出，4月中共中央政治局會議在兩新政策擴圍給出一定增量預期，同時也指出「加快推動內外貿一體化」，並在就業領域重點照顧受關稅影響的企業，讓外向型企業可以透過轉內銷的方式獲得政策支援。未來需要關注4月出口的影響及政策的力度。

關稅 供應鏈 中共

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