我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普俄烏和平計畫最大絆腳石 分析：澤倫斯基4原因拒讓出克里米亞

一筆意外之財 放棄百萬創業 她回歸初心學藝術

中國投資發展報告：一二線城房市 回穩機率高

記者黃雅慧／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國建投投資研究院發布2025年「中國投資發展報告」預測下半年，一二線城市核心區域的樓市回穩機率高。（中新社）
中國建投投資研究院發布2025年「中國投資發展報告」預測下半年，一二線城市核心區域的樓市回穩機率高。（中新社）

中國建投投資研究院發布2025年「中國投資發展報告」指出，面對美國關稅政策，出口減弱可能是中國最大不確定因素，房地產能否止跌回穩對經濟影響十分關鍵。該機構預測2025年上半年，核心城市的優質房產價格有望全面止穩甚至小幅反彈；至下半年，一二線城市核心區域的樓市回穩機率很高。

證券時報報導，「中國投資發展報告」24日在北京發布，由中國建投投資研究院組織編撰，是自2012年起連續第14年發布。報告提及，中國中國正在進入低利率時代，這對投資理財和資產配置能力提出更高要求。

對中國當前經濟而言，中國建投投資研究院主任、研究員張志前表示，擴大消費需求是首要和關鍵，同時還要繼續發揮投資的拉動作用。中國目前擁有充足的政策儲備，貨幣、財政雙寬鬆將有效對沖外需不足等問題，全年經濟增長5%左右的目標是有可能實現的。

報告針對股市、債市、房市等領域進行評估：股市方面，當前A股的估值並不高，未來估值維持中樞附近震盪。隨著市場信心的增強，估值水平有望進一步提升，伴隨A股市場逐步從融資導向轉為投資者為本導向，有望吸引更多資金；債市方面，在貨幣財政雙寬鬆背景下，2025年債市收益率的總體趨勢可能仍以下降為主。

報告判斷，房地產市場在築底過程中，剔除政策刺激和季節性因素後的表現可能仍會出現一定波動，屬於正常現象。另外，不同細分市場的走勢必定呈現分化，市場將呈現出更加明顯的地域性特徵和差異化趨勢，可能沿著「核心城市優質房產價格企穩、一二線城市核心區域樓市企穩、中國經濟基本面持續回升向好、中國全國樓市銷售端企穩、地產投資端企穩」的路徑發展。

報告也針對黃金市場預判，報告稱，美國關稅政策可能會進一步推高美國通膨，聯準會降息幅度和節奏存在很大不確定性。與近年來全球通膨預期和不斷增加的避險需求相比，「目前金價可能並不算特別高」。

房地產 關稅 貨幣

上一則

台積電攻AI 端出最強製程A14 預計2028年量產

下一則

美初領失業金上周略增至22.2萬人 勞動市場仍穩

延伸閱讀

Fox News民調滿意度不過半 川普：梅鐸早想撤造假的民調專家

Fox News民調滿意度不過半 川普：梅鐸早想撤造假的民調專家
Fed官員釋6月寬鬆訊號 降息機率一度升至65%

Fed官員釋6月寬鬆訊號 降息機率一度升至65%
加州GDP超越日本 躍升全球第4大經濟體

加州GDP超越日本 躍升全球第4大經濟體
俞大㵢：台願增對美軍購 中若打來我們自己滅火

俞大㵢：台願增對美軍購 中若打來我們自己滅火

熱門新聞

迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
最近，許多人關注美國總統川普宣布關稅導致的漲價問題，但有些美國產業卻可能因為少了外國競爭或國內生產的復興，提供更多可負擔的選擇。（歐新社）

川普宣布關稅後 美國這5樣商品反而有可能變便宜

2025-04-21 18:44
隨著美中貿易對峙日益加劇，美國科技業者面臨的中國風險也跟著升高，其中又以蘋果及亞馬遜的曝險最大。(美聯社)

美科技大廠中國風險日高 這2家曝險最大 將遇投資人拷問

2025-04-20 14:46
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
美股早盤大跌600點，投資人對川普貿易協議毫無進展、但持續砲轟聯準會感到失望。 路透

美股道瓊午盤跌逾1100點

2025-04-21 13:43
401（k）和ROTH-IRA等退休帳戶，應存滿存足，增加儲蓄。（圖／123RF）

經濟動盪 退休族要有多少現金？專家：三到五年生活費

2025-04-22 11:17

超人氣

更多 >
震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦

震撼彈…甜美童星驟逝「1屍2命」 警方證實：她是孕婦
綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久

綠卡華人夫婦返鄉三周 竟被海關警告離美太久
美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」

美駐聯合國官員吳婷 用中文抨擊中國「言行不一」
不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普

不要玷汙「美國」這個品牌…共和黨金主再轟川普
WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話

WSJ：習近平決與美硬槓不留餘地 川普恐須先打電話