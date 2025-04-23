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美中貿易戰之際 上海新房罕現「日光盤」

記者林茂仁／綜合報導
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上海又有新建案出現日光盤（當日賣光），每戶要價人民幣918萬元至人民幣1220萬元的新房子，居然開盤日就賣光，顯示中高端建案率先回溫。

位於上海浦東新區內中環的「浦發・蓮園」新建案首批112套房源共吸引365組客戶，最終這112套房在4月21日開盤當天就賣光，也就是俗稱的「日光盤」，在中美關稅戰引發經濟動盪之際，上海新房熱賣受到關注。

數據顯示，上海今年來共有29個樓盤（建案）中近半數認購率超過100%，有七個「日光盤」。

其中，供應最大的樓盤是位於上海黃浦區人民廣場板塊的嘉里金陵華庭。公開信息顯示，3月22日，該項目首期推出158套房源，儘管每平方米均價近人民幣19萬元，總價格段在人民幣4000萬元至1.7億元，但該項目推出後迅速「日光」。

上海中原地產市場分析師盧文曦認為，雖然上海二手房的交易結構還是以人民幣300萬以內低總價房為主，但是自從去年上海的普宅、非普宅的標準調整以後，高端大戶型的二手房的購房力量釋放還是比較充分的。

盧文曦指出，想要換購的部分屋主賣掉手裡的一套到兩套房子，然後去置換的行為變多了，整體市場狀況良好，市場交易鏈條順暢，今年整體的中高端改善需求釋放，應該還是會延續去年相對來說比較快的交易節奏。

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