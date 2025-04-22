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中國服務業擴大開放 金融、醫療等試點

記者陳政錄／綜合報導
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因應國際變局，中國國務院發布加快推進服務業擴大開放的155項試點任務，涵蓋電信、醫療、金融、文旅等領域。

中國商務部副部長兼國際貿易談判副代表凌激21日表示，在全球單邊主義、保護主義加劇下，中國加快推進服務業擴大開放試點，擴大自主開放和單邊開放，是為世界注入更多確定性和穩定性的實際行動。

中國國務院新聞辦公室昨召開記者會，由商務部、工信部等官員介紹有關「加快推進服務業擴大開放綜合試點工作方案」內容。

據工作方案，此次中國共推出155項試點任務，涵蓋推動重點行業領域開放、完善要素保障，和規則、規範相通相容及加強風險防控協同監管體系建設四方面。

例如，對電信、醫療、金融、商貿文旅等擴大開放，取消相關外資股比限制、支持外籍醫生開設診所，支持探索發展國際保理業務，和探索支持新能源整車、動力電池出口的聯運新模式等，及就開放過境免簽、永久居留、支付便利、執業資格認可提出試點任務，和完善數據跨境流動基礎規範。

據凌激指出，自2015年以來，中國國務院分三批先後批准北京等11個省市展開試點，放寬市場准入門檻。他還預告，此次方案在「提速加力」方面，除對試點一次性全面鋪開，還將在現有的11個省市外，新增大連、寧波、廈門、青島、深圳、合肥、福州、西安、蘇州九個城市，其試點任務將在下一步研究提出。

為吸引外資，中共中央、中國國務院印發《關於實施自由貿易試驗區提升戰略的意見》，指出要更大力度吸引和利用外資。允許符合條件的區內外資企業開展電影後期製作服務。支持符合條件的港澳台醫生取得醫師資格證書後在區內開設診所。允許境外知名仲裁機構在符合條件的自由貿易試驗區設立業務機構。

國務院 商務部 中共

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