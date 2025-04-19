我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑洩密媒體 Politico：五角大廈3官員遭開除

全球首個機器人半馬 天工Ultra率先完賽

中國AI公司 寒武紀Q1營收暴增42倍 一舉轉虧為盈

記者林茂仁／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國AI公司寒武紀Q1營收暴增42倍，一舉轉虧為盈。（新華社）
中國AI公司寒武紀Q1營收暴增42倍，一舉轉虧為盈。（新華社）

中國AI晶片設計公司寒武紀交出今年首季亮麗成績單，Q1營收人民幣11.11億元（約1.5億美元），較去年同期暴增42.3倍；歸屬母公司淨利潤人民幣3.55億元（約4861萬美元），一舉轉虧為盈，毛利率約56%，大幅提升；Q1研發支出人民幣2.35億元（約3218萬美元），年增38.3%，研發投入占營收比例為21.1%。

據財報披露，寒武紀2025年第1季營收人民幣11.11億元，較去年同期的人民幣2567萬元（約351.5萬美元）增長了驚人的42.3倍。更重要的是，公司首次出現季度獲利，歸屬上市公司股東的淨利潤人民幣3.55億元（約4861萬美元），而去年同期則虧損人民幣2.27億元（約3108萬美元）。扣除非經常性損益後，寒武紀Q1淨利潤人民幣2.76億元（約3779萬美元），扭轉了去年同期人民幣2.61億元（約3574萬美元）的虧損局面。這一業績轉變顯示公司核心業務已開始產生實質性獲利。

財報數據顯示，寒武紀第1季營業成本人民幣4.89億元（約6696萬美元），毛利率56%，相比去年同期57.6%毛利率略有下降，但考慮到營收規模擴大42倍，維持如此高水準的毛利率實屬難得。值得注意的是，公司基本每股收益達到人民幣0.85元，較去年同期的人民幣-0.54元顯著改善。

作為技術驅動型企業，寒武紀繼續保持高強度研發投入，Q1研發支出達人民幣2.35億元（約3218萬美元），年增38.33%，占營收比例為21.11%。雖然研發投入占比較去年同期大幅下降，但這主要是由於營收基數劇增所致。

公司在財報中強調，其是「目前行業內少數全面系統掌握了智慧晶片及其基礎系統軟體研發和產品化核心技術的企業之一」，這也是寒武紀能在激烈競爭中保持優勢的關鍵因素。

隨著業務爆發式增長，寒武紀的資產負債表也發生了顯著變化。截至2025年3月底，寒武紀存貨達到人民幣27.55億元（約3.7億美元）創歷史新高，較去年年底增長55.4%，顯示公司積極備貨應對市場需求；應收帳款增至人民幣8.07億元（約1.1億美元），較去年底增長165%，反映銷售放量但也帶來了應收款管理壓力；預付帳款增至人民幣9.73億元（約1.3億美元），較去年底增長25.7%，表明公司為保障供應鏈穩定加大了預付力度；貨幣資金為人民幣6.52億元（約8929萬美元），較去年底下降約人民幣13.3億元（約1.8億美元），經營活動現金流為人民幣-14億元（約-1.9億美元），主要受採購支出增加影響。

利率 供應鏈 貨幣

上一則

川普關稅與鮑爾談話引動盪 華爾街「恐慌指數」飆高

下一則

霸王茶姬美股上市 迎開門紅漲近16%

延伸閱讀

中芯只是掛名？華為AI處理器被爆全靠台積電

中芯只是掛名？華為AI處理器被爆全靠台積電
中國AI晶片設計公司寒武紀Q1營收暴增42倍 轉虧為盈

中國AI晶片設計公司寒武紀Q1營收暴增42倍 轉虧為盈
徐達勇 AI新模型 智慧升級

徐達勇 AI新模型 智慧升級
H20晶片遭管制／黃仁勳穿西裝訪中盼續合作 川普回應了

H20晶片遭管制／黃仁勳穿西裝訪中盼續合作 川普回應了

熱門新聞

美國3月零售銷售勁揚，且增幅大於預期，顯示消費者趕在進口關稅實施前大買汽車。歐新社

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

2025-04-16 10:20
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
迦納股市今年來表現亮眼，川普關稅造成的衝擊波並未擴散到這個非洲國家。 路透

川普關稅讓全球市場大地震 這國股市今年卻漲逾20%

2025-04-18 14:25
微軟創辦人比爾蓋茲看好AI能進一步填補人力缺口。(路透資料照片)

比爾蓋茲：AI有望填補人力缺口 醫師、教師恐被取代

2025-04-18 02:00
美國限制輝達晶片銷往中國，導致該公司將提列55億美元費用，這使輝達淪為美中貿易戰下的受害者。（路透）

Nvidia從明星變夢魘 關稅風暴將席捲全球科技供應鏈

2025-04-18 09:49
由於輝達(Nvidia)發出的嚴厲警告擾亂了全球科技業，且聯準會主席鮑爾對關稅對經濟影響的擔憂引發投資人恐慌，股市大幅下跌。道瓊工業指數下跌699.57點。美聯社

Nvidia示警+鮑爾關稅評論 那指跌3% 道指挫700點

2025-04-16 16:52

超人氣

更多 >
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了

「烏雲之上」才仆街… 孫儷新戲一開播收視登頂 網：娘娘氣勢回來了
「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了

「拒為馬斯克生孩子」華裔美女網紅在X發文回應了
紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明