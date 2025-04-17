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聯手上汽 華為汽車推新品牌「SAIC尚界」登場

記者林茂仁／綜合報導
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華為與上汽集團正式發布「SAIC尚界」品牌。（取材自上海證券報）
華為與上汽集團正式發布「SAIC尚界」品牌。（取材自上海證券報）

華為又有汽車新品牌將登場，華為16日在上海舉辦的鴻蒙智行發布會上，華為與上汽集團正式發布「SAIC尚界」品牌，首期投入人民幣60億元（約8.2億美元），打造超過5000人尚界團隊，以及專屬超級工廠。華為終端BG董事長余承東表示，尚界品牌首款車型將於2025年秋季上市。

上海證券報報導，上汽集團總裁賈健旭表示，70年的上汽，近1億用戶，100萬海外銷量，這些將成為尚界最大的底氣，上汽集團躬身入局，一定會拿出最好的資源支持尚界成功，在華為的演算法裡鐫刻上汽的匠心，相信尚界能成為鴻蒙智行最亮麗的一筆。

尚界採用華為智選車模式，將成為面向主流市場的鴻蒙智行生態新選擇。上汽集團與華為通過專案聯合開發，在產品定義、造型設計、智艙智駕、生產製造、銷售服務等全鏈路深度合作，探索智慧汽車技術創新與商業模式創新的新路徑。

尚界定位為「風格至尚、科技至尚、信賴至尚、人人至尚」，風格維度秉持簡約純粹的家族化設計理念，造型時尚大氣；科技領域依託華為智慧出行解決方案，提供智慧化出行體驗；品質管控將高安全性與高可靠性置於首位；以需求為導向，專注打造令消費者喜愛的時尚精品，為千家萬戶創造高品質出行生活。

上汽集團業務涵蓋整車、零部件、移動出行和服務、金融、國際經營、創新科技等多個領域，在汽車技術研發、生產工藝、品質管制等方面積累了豐富的經驗。上汽集團將整合集團優質資源支持SAIC尚界品牌發展，確保其從誕生之初便具備行業頂尖的品質基因和技術實力。同時，上汽還為SAIC尚界項目組建超過5000人的專業運營及技術團隊，與華為工程師開展全生態鏈深度合作。

華為

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