H20禁售中國令 波及台廠英業達、神達

美國再次收緊輝達 、超微降規版AI 晶片銷往中國政策，重創中國AI伺服器產業，代工廠英業達、神達出貨中國雲端服務供應商（CSP）份額為台廠中相對大宗，市場憂心恐牽動兩大代工廠後市出貨展望。

綜合媒體報導，輝達H20、超微MI308和同規格的降規版AI晶片，都在美方此次擴大限制銷往中國的名單，其中，輝達在約莫一周前即獲知美國出口新規，也就是需要取得許可才能銷售中國，但輝達並未第一時間通知中國主要客戶，中國雲端業者原本仍預期年底前可取得已下單的H20晶片。

輝達未能即時通知中國客戶，當地雲端服務供應大廠與AI業者傻眼，也讓當地市場亂了套，業界關注英業達、神達等AI伺服器代工廠中國業務也恐受波及。

輝達H20雖是降規版AI晶片，在中國仍非常受歡迎。據了解，中國AI新創DeepSeek的開源AI模型R1今年元月橫空出世以來，在中國引爆新一波AI熱潮，推動H20需求激增，包括騰訊、阿里巴巴、字節跳動等中國雲端服務供應商巨頭，對H20的訂單需求都顯著增加。

供應鏈 指出，陸系雲端服務供應商在中國的輝達AI晶片伺服器供應夥伴，主要為浪潮、聯想及華為分拆出的x86伺服器部門xFusion等本土伺服器廠商，至於出貨到中國以外的海外市場伺服器，則由於出貨規範不同，大多交由英業達等代工廠協助代工。

英業達長期深耕中國雲端市場，已打入四中國系雲端巨頭百度、阿里、騰訊及字節跳動AI伺服器供應鏈，去年第2季起陸系雲端服務供應商對輝達H20伺服器拉貨轉趨積極，第4季拉貨更是強勁。

英業達昨（16）日不評論H20禁令相關訊息。據了解，英業達目前中國雲端服務供應商最大客戶為字節跳動，主要供應美國市場伺服器需求，出貨輝達H20相關AI伺服器應不受禁令影響。

神達則未予回應。據了解，美國政府端出輝達H20等AI晶片限制措施，神達內部早已緊跟腳步，跟隨美國新規定改變中國出貨策略，已符合最新法規。

神達在先前大客戶浪潮集團被美國政府列為貿易黑名單後，已停止對其出貨。神達先前指出，經營管理及接單原則合規美國出口管制條例，並持續降低中國市場占比。

業界指出，H20為輝達專為中國市場客製化的降規產品，算力參數僅是常規版H100的14%左右。