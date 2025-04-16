我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅增至245%

Nvidia晶片已降規 為何還難逃美國管制？

外資投行報告 中國今年GDP增速 下探3.4%

記者謝守真／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
外資投行相繼調降2025年中國GDP增速預估。(本報資料照片)
外資投行相繼調降2025年中國GDP增速預估。(本報資料照片)

關稅戰不斷升級，外資投行摩根史坦利（大摩）、瑞銀相繼發布最新報告，將中國今（2025）年GDP增長預測，由此前的4.5％、4%調降至4.2%、3.4％，瑞銀還進一步將明（2026）年中國GDP增長預測降至3％。

彭博報導，瑞銀預料中國國內投資和消費將繼續受到關稅戰負面影響，政策刺激效應減弱，美國關稅也將大幅減少外部需求並增加中國國內價格下行壓力。瑞銀報告提到，預計中國今年CPI和GDP平減指數（GDP deflator，又稱平均物價指數）在2025年和2026年均為負值。

瑞銀並指，關稅衝擊對中國出口構成前所未有的挑戰，也將引發中國經濟重大調整。若當前加徵關稅保持不變，將拖累中國GDP減速超過2個百分點，儘管預料中國將推出更多刺激措施。

然而，由於美中關稅稅率存在「極大不確定性」，誤差範圍很高。瑞銀估計，中國對美國出口未來幾季料將降三分之二，按美元計，今年出口總額或降10%。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強團隊亦發布報告指，預期中國中國將在今年下半年推出人民幣1兆至1.5兆元（約1369億美元至2054億美元）的額外刺激計畫，且美國對中國關稅將逐步放鬆。雖然額外刺激措施可提振增長0.6個百分點，但未能完全抵銷關稅對增長帶來的衝擊，故大摩將2025年中國GDP增長預測下調0.3個百分點至4.2%，其中，預料今年第4季增長由去年同期的5.4%放緩至3.7%。

大摩估計，北京當局可能在第2季提前實施人大會議宣布的人民幣2兆元的刺激計畫，潛在措施包括溫和放鬆貨幣政策、提前發行部署地方建設債券、加大消費品以舊換新、推出國家生育補貼，加速消化房地產庫存。

大摩預期，人行可能會降準50個基點，以及削減政策利率15個基點。

除大摩、瑞銀外，高盛已於10日將中國今年GDP增速由4.5％下調0.5個百分點至4％。高盛重申，預計北京政府將進一步加大政策寬鬆力度，政策利率將下調60個基本點，較此前預測的高出20個基本點。

高盛研究部首席中國股票策略師劉勁津團隊14日報告指出，新風險情景是中國國內經濟增長和政策令人失望，同時中美貿易緊張局勢已升至前所未有的水準，引發對全球經濟衰退的擔憂。高盛並稱，由於中美貿易緊張局勢，也增加兩國在資本市場、科技和地緣政治方面等戰略領域的脫鉤風險。

關稅 高盛 利率

上一則

美關稅政策開便門 大摩上調蘋果產量 台鏈Q2旺

下一則

蘇姿丰：超微是美國公司 「美國製造」列關鍵優先事項

延伸閱讀

川普關稅重擊 美晶片設備製造商每年恐損失逾10億元

川普關稅重擊 美晶片設備製造商每年恐損失逾10億元
白宮：球在中國手中 北京需和美國達成關稅協議

白宮：球在中國手中 北京需和美國達成關稅協議
貝森特稱美中經濟沒必要脫鉤 但警告對中關稅「不是笑話」

貝森特稱美中經濟沒必要脫鉤 但警告對中關稅「不是笑話」
鋁價需求成長下修 高盛調降預測

鋁價需求成長下修 高盛調降預測

熱門新聞

美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
中國宣布回敬川普關稅，對美國產品加徵關稅至84%，美股9日早盤持續震盪。 路透

川普暫停提高對等關稅90天 道瓊漲逾2700點站上4萬

2025-04-09 15:30
方舟投資管理公司執行長伍德。路透

怎看川普關稅後果？女股神：衰退恐至但仍押注這2檔股票

2025-04-12 09:42
美國股市在歷經昨日大漲後，今天後繼無力，3大指數開盤下挫。(路透)

美股續挫 道指午盤跌逾1400點

2025-04-10 13:41
在川普總統宣布暫停部分「對等」關稅後，股市出現史上最大漲勢之一，導致過去一周承受巨大壓力的市場大幅上漲。美聯社

川普暫停關稅 股指強彈 道指狂漲近3000點

2025-04-09 16:49
路透報導，消息人士透露，台積電生產的晶片疑似遭華為導入作為AI伺服器晶片，可能面臨10億美元甚至更高額罰款。（路透）

路透：台積電可能面臨美國10億美元罰款

2025-04-08 12:30

超人氣

更多 >
川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議

川普批中一再食言 對美農民「殘忍」、不遵守波音協議
樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡

樂高集團投資公司副董事長 瑞士滑雪意外身亡
改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業

改革白卡的道德理由？身體健全成年人有六成無業
芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危

芝華超停車場傳暴力攻擊 華女追打86歲華翁生命垂危
疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種

疫情6年大洗牌 灣區最搶手職業竟是這三種