外資投行報告 中國今年GDP增速 下探3.4%

外資投行相繼調降2025年中國GDP增速預估。(本報資料照片)

中關稅 戰不斷升級，外資投行摩根史坦利（大摩）、瑞銀相繼發布最新報告，將中國今（2025）年GDP增長預測，由此前的4.5％、4%調降至4.2%、3.4％，瑞銀還進一步將明（2026）年中國GDP增長預測降至3％。

彭博報導，瑞銀預料中國國內投資和消費將繼續受到關稅戰負面影響，政策刺激效應減弱，美國關稅也將大幅減少外部需求並增加中國國內價格下行壓力。瑞銀報告提到，預計中國今年CPI和GDP平減指數（GDP deflator，又稱平均物價指數）在2025年和2026年均為負值。

瑞銀並指，關稅衝擊對中國出口構成前所未有的挑戰，也將引發中國經濟重大調整。若當前加徵關稅保持不變，將拖累中國GDP減速超過2個百分點，儘管預料中國將推出更多刺激措施。

然而，由於美中關稅稅率存在「極大不確定性」，誤差範圍很高。瑞銀估計，中國對美國出口未來幾季料將降三分之二，按美元計，今年出口總額或降10%。

摩根士丹利中國首席經濟學家邢自強團隊亦發布報告指，預期中國中國將在今年下半年推出人民幣1兆至1.5兆元（約1369億美元至2054億美元）的額外刺激計畫，且美國對中國關稅將逐步放鬆。雖然額外刺激措施可提振增長0.6個百分點，但未能完全抵銷關稅對增長帶來的衝擊，故大摩將2025年中國GDP增長預測下調0.3個百分點至4.2%，其中，預料今年第4季增長由去年同期的5.4%放緩至3.7%。

大摩估計，北京當局可能在第2季提前實施人大會議宣布的人民幣2兆元的刺激計畫，潛在措施包括溫和放鬆貨幣政策、提前發行部署地方建設債券、加大消費品以舊換新、推出國家生育補貼，加速消化房地產庫存。

大摩預期，人行可能會降準50個基點，以及削減政策利率 15個基點。

除大摩、瑞銀外，高盛 已於10日將中國今年GDP增速由4.5％下調0.5個百分點至4％。高盛重申，預計北京政府將進一步加大政策寬鬆力度，政策利率將下調60個基本點，較此前預測的高出20個基本點。

高盛研究部首席中國股票策略師劉勁津團隊14日報告指出，新風險情景是中國國內經濟增長和政策令人失望，同時中美貿易緊張局勢已升至前所未有的水準，引發對全球經濟衰退的擔憂。高盛並稱，由於中美貿易緊張局勢，也增加兩國在資本市場、科技和地緣政治方面等戰略領域的脫鉤風險。