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中國股市指數目標點位 高盛再次下修

記者謝守真／綜合報導
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由於中美貿易緊張局勢加劇，投行高盛近日發布報告，將MSCI中國指數和滬深300指數的12個月目標點位，分別調降至75點和4300點，這也是該行4月以來第二度下調上述指數目標點位。

彭博報導，高盛研究部首席中國股票策略師劉勁津及其團隊在14日最新報告中指，新風險情景是中國國內經濟增長和政策令人失望，同時中美貿易緊張局勢已升至前所未有的水準，引發對全球經濟衰退的擔憂。

而中美貿易緊張局勢也增加兩國在資本市場、科技和地緣政治方面等戰略領域的脫鉤風險。

高盛將MSCI中國指數的12個月目標點位從81點下調至75點，而滬深300指數目標點位則從4,500點下調至4,300點。

新的目標點位代表著，較11日收盤價，MSCI中國指數和滬深300指數未來12個月的潛在上漲空間分別為12%和15%。

若有大幅降低關稅的潛在貿易協議，將可能使得中國股市重估至多35%；中國「國內」和「政策」是貫穿優選股票策略的關鍵，戰術上仍偏好中國A股而非香港H股，在行業上，上調銀行和房地產至超配。

高盛 貿易協議 香港

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