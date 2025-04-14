年賺2415億人民幣 字節跳動稱冠中國民企

字節跳動披露2024年部份財報，去年營收約人民幣1.14兆元，淨利潤人民幣2415億元。（中新社資料照片）

科技新聞網站The Information報導，字節跳動披露2024年部份財報，去年營收約人民幣1.14兆元，淨利潤人民幣2415億元（約330億美元），是淨利潤最高的中國民營企業，展現出字節跳動強大的商業實力。

對比中國互聯網企業，2024年騰訊控股淨利潤人民幣1941億，阿里巴巴淨利潤人民幣797億元。字節跳動的淨利潤遠超過騰訊和阿里巴巴，成為中國互聯網企業中的佼佼者。

然而，字節跳動去年淨利潤增速僅為6%，相比騰訊控股的68%、拼多多的87% ，增速明顯較慢。主因是字節跳動處於快速擴張和創新階段，在AI 研發投入不遺餘力。

2024年字節跳動在AI領域資本支出高達人民幣800億元，大量資金用於演算法推薦、人工智慧 等技術研發，推動內容創作、審核以及電商業務的智慧化升級，顯示字節跳動對AI領域的重視。

雖然短期影響淨利潤增速，但從長期來看，這些投入有助於提升用戶體驗，增強用戶黏著性，拓展業務邊界，為未來的持續增長奠定基礎。

據知情人士透露，在披露2024年業績時，字節跳動高管告訴一些投資者，公司利潤率已經達到頂峰，因為公司計劃在未來幾年增加對人工智慧的投資。字節跳動的淨利潤率，已從2023年的26%下降到2024年的21%。

儘管面臨美國針對TikTok 的「不賣就禁」法案，但中國科技巨頭字節跳動，推動全球擴張，其中TikTok收入占字節總收入的四分之一，比率來到歷史新高。

同時，字節跳動積極拓展全球市場，尤其是TikTok的國際業務，在市場拓展過程中需要投入大量資源用於市場推廣、當地本土化營運等，也影響淨利潤增速，但為未來的盈利增長打開更廣闊的空間。