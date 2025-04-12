關稅戰衝擊「放棄掙扎」 美中航線貨櫃運力下跌近四成

美中經貿戰經過多輪交鋒，互相提高關稅稅率後，目前影響逐漸反映在中國航運產業的業務量上。（美聯社）

美中經貿戰經過多輪交鋒，互相提高關稅 稅率後，截至11日，美國對中國的關稅稅率已達到125%。目前影響逐漸反映在中國航運產業的業務量上，相關統計顯示美中航線的運力已下跌近四成，業界人士表示，面對不斷調整的關稅政策，與美國客戶的業務也因此停擺。

財新報導，據華泰期貨不完全統計，4月14日至5月11日之間，中國至美國西海岸、東海岸各有13個航次被取消，一個月內總計取消航次達26個。這將導致中美航線的貨櫃運力大幅減小，第19周（5月5日至5月11日）的運力僅剩約23萬TEU（20呎櫃），比第15周（4月7日至4月13日）少了14.6萬TEU，下降幅度接近40%。

界面新聞報導，一位中國貨運代理與物流服務公司內部人員表示，公司的美國客戶紛紛停止報價，喊停本來預定的艙位；一位專做美線市場的貨運代理表示，即使剛談好費用，關稅也馬上改變，因此主動放棄一些訂單；一位深圳科技產品廠商的業務表示，原本美國客戶都提出產品降價的要求，以應對採購商們要支付的關稅成本，但美國對中國的關稅達高到125%之後，「大家索性放棄了掙扎，談價格沒有任何意義」。

航運諮詢公司德魯里（Drewry）在4月初的報告中表示，高額關稅下，美國貿易商對繼續從亞洲進口商品猶豫不決，導致船運量減少和更多船次被取消。3月和4月，亞洲—北美、跨大西洋、亞洲—歐洲航線上取消的船次共有198個，遠高於2024年同期的135個，這主要是因為亞洲至北美的航線取消量特別大，預測未來5周內，亞洲至北美航線將有53%的運力被取消。