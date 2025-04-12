230檔、市值4600億美元 在美中概股陷退市危機

美中緊張關係進一步升溫，在美國上市的中概股可能再陷退市危機。有消息傳出，川普 總統正朝著可能將中國上市公司股票從美國交易所退市的方向邁進。即將上任的美國證交會主席阿特金斯（Paul Atkins）可能會在上任後處理中概股退市問題。

香港 信報報導，消息稱，如果中概股公司不允許審查會計底稿，以及與中國政府的關係，美國法律將會允許將其除牌。國會議員尤其關注「黃金股」（golden shares），這些股份授予中國政府對上市公司控制權。

美國財長貝森特（Scott Bessent）先前被問及會否把在美上市中國公司的股份除牌，他回應稱，華府 不排除任何應付中國的政策選項，一切政策選項「都在檯面」，但最終交由總統川普做決定。

瑞銀估計，目前約有230檔在美上市的中概股，在美國的總市值為4600億美元，低於2021年底的1.1兆美元。

瑞銀中國股票策略研究主管王宗豪預計，這次任何潛在影響都更加可控。

許多大型中概股都已雙重上市，對於雙重上市的中概股，香港股票的比例在過去三年中增加30個百分點，達到總市值的60%左右，香港市場的南向持股比例顯著提高，從2021年佔市值的5%上升到目前的11至12%。然而，中美關係走向的不確定性短期內繼續讓股價承壓。