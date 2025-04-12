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中國半導體新規 125%關稅衝擊在美製晶片 台韓不受影響

記者林宸誼／綜合報導
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中國半導體行業協會發布關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知。（新華社資料照片）
中國半導體行業協會發布關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知。（新華社資料照片）

中國半導體行業協會11日發布關於半導體產品「原產地」認定規則的緊急通知，建議「積體電路」無論已封裝或未封裝，進口報關時的原產地以「晶圓工廠」所在地為準進行申報。分析指出，新規定將125%進口關稅衝擊限定在美國製造生產的晶片，台灣及南韓等地生產的晶片不受影響。

據了解，英特爾及德州儀器在中國市場擁有可觀的銷售額，這兩家公司銷往中國的大部分晶片都是在美國製造，然後在台灣和其他東南亞國家進行封裝，將是第一波受關稅衝擊的業者。

通知稱，根據中國海關總署的相關規定，「積體電路」原產地按照四位稅則號改變原則認定，即晶圓流片地認定為原產地。請在申報時準備好證明材料，以備海關核查。

具體規定，請參考「關於非優惠原產地規則中實質性改變標準的規定海關總署122號令」的內容。搜狐新聞分析，這代表無論積體電路是否已經封裝，進口報關時的原產地，都將以「晶圓流片工廠」所在地為準進行申報。這個變化看似簡單，實際上卻牽動整個行業的神經。

首先，原產地認定直接影響到關稅和貿易政策。若積體電路的晶圓流片工廠設在台灣，而最終產品在中國封裝，那麼根據新規，這個積體電路的原產地就是台灣。這樣一來，相關的關稅和貿易政策都會受到影響。

其次，新規還涉及到供應鏈管理。企業需要重新評估供應鏈布局，以確保符合新的原產地認定規則。這可不是一個小工程，需要大量的時間和資源投入。

對於中國的一些半導體企業來說，這個新規可能是一個挑戰，需要重新調整生產和供應鏈策略，以適應新的原產地認定規則。而對於一些跨國公司來說，這可能是一個機會。可以透過調整全球供應鏈布局，優化成本結構，從而在競爭中占據優勢。

根據中國海關數據顯示，2024年中國進口自美國的產品總額約為1636億美元，占中國全年進口總額的6.2%。機械電子類產品位居第一，金額約為379億美元，在自美國進口產品的總額當中占比約23%。

供應鏈 關稅 東南亞

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