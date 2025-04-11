中3月CPI年減0.1% PPI連29月負增長 通縮壓力加劇

3月中國CPI年減0.1%，連二個月為負值。（歐新社）

中國國家統計局10日公布最新數據，3月消費者物價指數（CPI）年減0.1%，連續兩個月呈現負值，生產者物價指數（PPI）年減2.5%，已連續29個月負增長趨勢‌。分析認為，隨著美國持續加大課徵關稅 的壓力，中國通貨緊縮壓力幾乎肯定會在未來幾個季度加深。

中國國家統計局分析師董莉娟解讀，3月CPI年減幅較2月收斂0.6個百分點，按月下跌0.4%，扣除對物價較為敏感的能源及食物的核心CPI回升，由前月下跌0.1%轉為上漲0.5%，顯示消費需求政策效應逐步顯現‌。

董莉娟指出，CPI按月下降主要受季節性因素和油價 下行影響。一是食品供應總體充足，食品價格下降1.4%，影響CPI下降約0.24個百分點，占CPI總降幅六成；二是旅遊淡季出遊人數減少，出遊類價格下降；加上國際油價下行，中國汽油價格下降3.5%。

董莉娟強調，提振消費需求等政策效應逐漸顯現，加上春節 錯月影響消退，更多方面顯現出明顯的積極變化，CPI按月下降0.4%，降幅小於近10年同期平均水平0.2個百分點，以舊換新等政策效應逐漸顯現。

不過，隨著美國對中國的關稅徵收壓力逐步增加，路透引述凱投宏觀（Capital Economics）分析指出，中國通貨緊縮壓力從2月一路延續，而且幾乎肯定會在未來幾個季度加深，因為陸企出口過剩產能的難度加大。

分析人士指出，貿易戰導致中國通縮壓力加大，未來走勢要看政策面如何擴內需。本月召開的政治局會議有望提供刺激措施推出時機和具體規模的線索。