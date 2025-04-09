我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普沾沾自喜：各國「正拍我馬屁」 請求達成協議

Trader Joe's提袋火爆回歸 民眾排長龍也搶不到

美對中關稅生效 離岸人民幣貶破7.42 創逾十年新低

記者林則宏／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國對中國祭出關稅大棒，將人民幣兌美元匯率打至逾十年新低。（路透）
美國對中國祭出關稅大棒，將人民幣兌美元匯率打至逾十年新低。（路透）

美國對中國祭出史上最高的104%關稅，重創人民幣匯率，離岸人民幣9日一度破7.42，最低曾來到7.4237，創近十多年來新高。

川普先是在2月對中國加徵10%關稅，隨後又在3月加徵10%。上周，川普宣布對等關稅措施時表示，將對中國額外再徵收34%的關稅。

在中國宣布將對美國進口商品也加增34%關稅後，川普強硬表示再對中國加徵50%的關稅。加總起來，使得美國對所有中國商品徵收的關稅總稅率達到104%，並且已於台北時間9日中午12時1分生效。

華爾街日報指出，川普第一任期已提高了大量中國進口商品的關稅，拜登又提高其中部分商品的關稅，因此目前美國對中國的平均關稅總稅率已經達到近125%。

中國財新網報導，受此影響，8日晚間9點半，離岸人民幣兌美元匯率就從7.35附近開始震盪貶值，到9日凌晨4時，離岸人民幣匯率已突破7.42；9日上午，離岸人民幣匯率略為回升。13時30分，離岸人民來到7.3835左右。

在岸人民幣兌美元匯率中間價為7.2066，較前一日下調28個點。開盤後，在岸人民幣兌美元匯率跳空高開7.34，並震盪走貶，逼近7.35。

財新網引述一名外匯市場分析人士看法指出，預計中國央行還是會呵護人民幣匯率中間價，不管有沒有用，現在表態是最重要的。「現在這個程度，（匯率）調整有沒有到位還很難說，短期內的貶值壓力可能還是挺大。

高盛指出，9日生效的美國對中國商品加徵約100%關稅，將對中國經濟增長率構成約2.4個百分點的拖累。但美國從中國進口的產品中，約三分之一是美國對中國依賴度超過70%。

華爾街日報稱，高盛的分析暗示，即使川普進一步提高關稅，對中國經濟的進一步損害也將是有限的，儘管到目前為止壓力相當大。

關稅 匯率 川普

上一則

新能源車銷量強勁增長 比亞迪第1季每天賺1369萬美元

延伸閱讀

無證客安置資金要撤回1.8億 紐約市府提告

無證客安置資金要撤回1.8億 紐約市府提告
Fed傳聲筒：川普關稅害鮑爾陷兩難境地「怎麼做都贏不了」

Fed傳聲筒：川普關稅害鮑爾陷兩難境地「怎麼做都贏不了」
川普對中國累計課稅104%生效 還提高小額豁免關稅2倍

川普對中國累計課稅104%生效 還提高小額豁免關稅2倍
白宮關稅談判建議曝光 川普坐等各國「朝貢」協議 內容包羅萬象

白宮關稅談判建議曝光 川普坐等各國「朝貢」協議 內容包羅萬象

熱門新聞

美國紐約證交所一名交易員2日正在工作。路透

美股3大指數開低後一度戲劇性反彈 因2消息致多空拉鋸

2025-04-07 10:53
好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
美股下跌，因為反彈走勢十分短暫。在川普總統下一個關稅生效日期前，投資人的焦慮情緒再次出現，他決定對中國徵收累計104%的關稅。美聯社

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

2025-04-08 16:55
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12

超人氣

更多 >
白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效

白宮：對中國104%關稅 自9日零時1分生效
關稅加碼後 這5類超市商品會先漲

關稅加碼後 這5類超市商品會先漲
南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現

南加華女神秘失蹤多日 最後竟在這裡被發現
確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點

確認對中國徵收104%關稅 股指由升轉跌 史指跌破5000點
Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍

Trader Joe's大熱購物袋回歸 南加天沒亮就排長龍