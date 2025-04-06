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中國央行連5個月增持黃金 民眾清明連假搶購黃金

記者林則宏／即時報導
近期國際黃金價格走跌，並不影響中國民眾清明連假期間搶購黃金。圖為4月5日，內蒙古呼和浩特市一商場內，民眾正在選購金飾。（中新社）
近期國際黃金價格走跌，並不影響中國民眾清明連假期間搶購黃金。圖為4月5日，內蒙古呼和浩特市一商場內，民眾正在選購金飾。（中新社）

中國國家外匯管理局7日公布，截至3月底，中國外匯存底達3兆2,407億美元，較2月底增加134億美元。另，3月底黃金儲備為7370萬盎司，2月末為7361萬盎司，3月增持9萬盎司，為連續第5個月增持黃金。

杭州日報報導，近期黃金價格大跌，清明連假期間「金價連續跳水」衝上微博熱搜，中國國內金飾價格跟著走跌，不少中國民眾趁著連假紛紛前往金飾店搶購黃金。

湖北日報旗下新媒體「極目新聞」指出，清明連假期間，武漢多家金店「客流湧動」，試戴、購買的顧客絡繹不絕。老鋪黃金店員稱，排隊的顧客從4月3日開始就沒有停止，無論是基礎款還是網紅爆款都存在缺貨情況。

老鋪黃金店負責人表示，為防止黃牛代購，門店推出限購政策，每人最多只能買5件，但金額不限。

證券時報稱，清明假期，盡管一些黃金珠寶店鋪因假期休息，但深圳水貝各主要的黃金珠寶賣場依舊正常營業，且現場「人山人海」，還有不少拉著行李箱的外地遊客在選購金飾。

有外地遊客表示，深圳水貝的價格較實惠，所以「跨城」前來買金，對黃金價格未來走勢依舊充滿信心。

21世紀經濟報導指出，此前，金價一度漲至每盎司3167.84美元的歷史新高，但之後轉跌。背後關鍵原因是，在市場陷入極度恐慌之際，一些遭受巨大損失的投資人不得不拋售黃金來彌補在其他資產上的虧空。在2020年新冠疫情時期的全球資產拋售狂潮中，黃金也未能逃過一劫。

報導引述德意志銀行分析師Michael Hsueh的看法表示，導致黃金超常規升值的驅動力可能會持續下去。各國央行的購金行為、黃金ETF持續獲得增持等，都將為金價提供額外支撐，但白銀和鉑金將受到關稅政策對全球經濟增長負面影響的衝擊。

金價 疫情 央行

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