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安全考量…中國逾50銀行 停止各類「無卡服務」

記者陳宥菘／綜合報導
近一年來，中國已經有超過50家銀行機構宣布停止無卡存款、無卡取款、掃描取款等各類業務，原因之一是出於「安全」考量。（中新社）
近一年來，中國已經有超過50家銀行機構宣布停止無卡存款、無卡取款、掃描取款等各類業務，原因之一是出於「安全」考量。（中新社）

隨著行動支付普及，中國民眾出門已越來越習慣「不帶錢包」出門，許多民眾若需領錢會使用「無卡」服務，但這一業務正在收緊。根據媒體統計，近一年來已經有超過50家銀行機構宣布，停止無卡存款、無卡取款、掃描取款等各類業務，原因之一是出於「安全」考量。

21世紀經濟報導報導，日前，招商銀行發布公告，將於4月9日起停止ATM掃碼存款服務，後續，客戶可持銀行卡，透過招商銀行ATM或前往該行營業網點辦理存款業務。據不完全統計，近一年來已經有超過50家銀行機構宣布停止無卡業務。

報導指出，從使用者角度來看，隨著行動支付的興起，現金使用頻率降低，銀行相繼關閉ATM二維碼存款功能，與保護客戶資金安全、相關功能使用起來較為繁瑣等多種原因有關。

事實上，中國多家國有大行去年就已經採取動作，例如工商銀行率先表示，其個人手機銀行無卡取現功能已於去年4月17日起暫停服務，客戶可透過ATM手機銀行掃碼取現功能提取現金，或在ATM機上插卡提現。去年下半年，多家股份制商業銀行、頭部城商行持續跟進，去年底，再有多家中小型銀行持續跟進。

財聯社引述某江浙滬銀行不具名人士指，銀行暫停各種無卡業務，主要原因的確是出於安全因素的考量。這名人士指出，近年來監理機關加大對銀行機構對於反洗錢、電信詐騙類的責任，導致銀行必須對一些可能有安全風險的業務進行調整。

中國證券報報導，招聯首席研究員、上海金融與發展實驗室副主任董希淼說，從技術層面看，無卡存取款採用的身分驗證安全性較低，也是銀行調整無卡存取款業務的重要原因。由於無卡存取款業務總體需求不高，業務量較小，調整後影響較小。

中國郵政儲蓄銀行研究員婁飛鵬表示，預計後續仍可能有銀行跟進調整無卡存取款業務，這樣有助於更好地保障客戶的資金財產安全，也能有助於銀行做好風險管理並降低營運成本。

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