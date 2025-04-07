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川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

太陽能突圍 台廠有望迎接轉單

記者陳昱翔／綜合報導

美中貿易關稅戰火日益猛烈，川普政府對越南、泰國等東南亞國家祭出超高關稅，重創原本透過東南亞國家「洗產地」的太陽能廠，即便台灣太陽能廠產品輸美也會被課關稅，但稅率仍低於陸企，台廠外銷價格有望與陸廠拉近，元晶、聯合再生、茂迪後續轉單效益可期。

業界指出，與台灣分居全球前二大太陽能模組生產地，屬於直接競爭關係，先前陸企透過繞道東南亞洗產地等方式規避美國高關稅，使得台灣太陽能廠外銷動能受阻，只能把重點放在台灣內市場。隨著東南亞主要國家都被川普政府課徵高關稅，重擊陸企洗產地策略，讓台灣太陽能業外銷美國迎來新契機。

業界分析，近年美國政府積極防堵太陽能廠透過洗產地的產品輸美，不少陸企紛紛關閉或縮減東南亞產線，如今川普再揮下「大關（稅）刀」，讓太陽能產品銷美更加困難重重。

目前全球太陽能市場，僅剩中國與台灣具備完整的產業供應鏈，一旦太陽能廠在美國市場的價格優勢不在，台廠很有機會獲得美國客戶大單，並藉此在國際市場再次活躍。

目前台灣太陽能廠元晶、茂迪均已積極布局海外市場，初步鎖定美國、日本、歐洲等地區，預料今年外銷比重有望大幅提升，甚至超越內銷比重，這也是台廠自2018年以來，從原先偏重內需市場的核心策略，再次轉向海外市場的新拐點。

業界人士指出，現階段美國市場當地的模組產能約100GW（10億瓦），但電池產能僅不到50GW，因此高達50GW的供應缺口，過去多透過引進東南亞產品填補。

隨著美國政府全力防堵中企洗產地，加上對課以高關稅，台廠有望迎接轉單商機。

就台灣太陽能業者來看，元晶去年海外銷售電池營收占比約一成，主要來自美國市場，預估今年電池外銷比重有望拉高到五成，以美國為主。

模組方面，今年外銷目標比重則是10至15%，並以日本為主，期盼透過強化海外布局，挹注公司營運成長動能向上。

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