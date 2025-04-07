我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普的良藥苦口？解放日後全球股市崩跌 恐怖關稅會持續多久

何時放下關稅大刀？川普給出答案了

中國半導體業去年獲利報捷 估2030年前將達到兆美元

記者林宸誼／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
據統計，按照年度財報、業績快報、預告淨利潤下限計算，2024年淨利潤為正值且按年增長（含轉虧為盈）的A股半導體上市公司有71檔。（路透）
據統計，按照年度財報、業績快報、預告淨利潤下限計算，2024年淨利潤為正值且按年增長（含轉虧為盈）的A股半導體上市公司有71檔。（路透）

在經歷前兩年景氣下滑後，不少中國半導體公司已經出現復甦現象。據統計，按照年度財報、業績快報、預告淨利潤下限計算，2024年淨利潤為正值且按年增長（含轉虧為盈）的A股半導體上市公司有71檔。

證券時報報導，像是上海貝嶺、普冉股份、天岳先進、士蘭微、江波龍、佰維存儲、甬矽電子等企業，均實現轉虧為盈。

以記憶體廠商佰維存儲為例，該公司預計2024年淨利潤為1.6億元至2億元（人民幣，下同，約2200萬至2750萬美元），上年同期虧損6億元（約8250萬美元）。報告期內，記憶體行業復甦，該公司大力拓展國內外一線手機和PC客戶，實現市場與業務的成長突破，產品銷量與上年相比大幅提升。公司的嵌入式堆疊封裝記憶體（ePOP）等代表性存儲產品表現出色，已進入Meta、Rokid、雷鳥創新、閃極等國內外知名AI/AR眼鏡廠商。

海光信息、北方華創、韋爾股份、瀾起科技、兆易創新、瑞芯微等行業龍頭公司，在下游行業需求改善的背景下，業績大幅增長。

例如海光信息2024年淨利潤19億元（約2.6億美元），年增52%。報告期內，公司進一步拓展產品的應用領域，不斷擴大市占，支持了廣泛的數據中心、雲計算、人工智慧等複雜應用場景，促進了公司業績的較快增長。

從證券市場表現來看，部分業績高增長股處於超跌狀態。據統計，上述淨利潤增速超30%的半導體股中，以4月3日收盤價與2024年以來高點相比，29檔股票修正幅度超20%。捷捷微電、上海貝嶺、聯芸科技、珂瑪科技、中晶科技等修正幅度靠前。

集微網報導，國際半導體產業協會（SEMI）全球副總裁、中國區總裁居龍日前表示，半導體黃金時代已經來臨，2023年半導體產業下行，市場規模下滑約11%，2024年市場迎來復甦，增長近20%至6280億美元。展望未來，半導體市場規模在2030年前將達到兆美元。

人工智慧 Meta AI

上一則

安全考量…中國逾50銀行 停止各類「無卡服務」

下一則

高盛估Fed自6月連續3次降息1碼 若經濟衰退將降8碼

延伸閱讀

川普對等關稅 晶片業：最擔心狀況來了 終端買氣勢必受挫

川普對等關稅 晶片業：最擔心狀況來了 終端買氣勢必受挫
高盛：傳統記憶體價格本季表現優於預期 Q3迎正面轉折點

高盛：傳統記憶體價格本季表現優於預期 Q3迎正面轉折點
集中資源技術、降低成本 中國半導體業湧現整併潮

集中資源技術、降低成本 中國半導體業湧現整併潮
台積電揪伴攻AI 華邦扮先鋒

台積電揪伴攻AI 華邦扮先鋒

熱門新聞

好市多去年美國銷售業績有1841億，但只對數量相對較少的供應商下達大量訂單。路透

股市哀鴻遍野 為何沃爾瑪、好市多受挫相對較少？

2025-04-04 10:17
美股道瓊早盤再挫逾1,000點，中國回擊美國關稅，美中貿易戰急遽升級。 路透

美股道瓊指數再跌逾2000點 美中關稅戰急遽升級

2025-04-04 14:41
中國宣布對美國商品徵收新關稅進行報復，引發人們對川普總統引發全球貿易戰並將導致經濟衰退的擔憂，美股連續第二天遭受重創。路透

牛市已死 道指再崩2200點 史指挫近6% 那指跌進熊市

2025-04-04 16:49
川普宣布對等關稅後，美股期指重挫。(路透)

被關稅嚇壞美期指狂瀉 道瓊跌逾千點、那斯達克重摔逾4%

2025-04-02 20:12
有「股神」之稱的傳奇投資人巴菲特。 （路透）

幫對等關稅背書？川普轉發「巴菲特力挺」影片 波克夏急澄清

2025-04-05 07:20
美元與風險資產哀鴻遍野，老債王葛洛斯警告現在抄底美股是接飛刀。（路透）

美元與風險資產哀鴻遍野 老債王：現在抄底美股是接飛刀

2025-04-03 20:59

超人氣

更多 >
川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像

川普對等關稅有3真正目的？分析師：企圖心遠超一般想像
紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷

紐約華男持刀砍4外甥女 被警槍擊重傷
新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」

新書曝：大選隔日 川普對賀錦麗說了「這句話」
關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國

關稅血洗美股蒸發接近川普臨界點 川普兒子1句話指點各國
54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆

54歲影后稱霸紅毯 南韓「第一美胸」連名醫都讚嘆