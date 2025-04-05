美關稅效應 高盛開第一槍 台股降評至「中立」

川普總統公布各國對等關稅 稅率後，引發全球股災。2024年預測台股最準的外資高盛 證券，也在第一時間出具報告、並開出調降台股評級的第一槍，將台股評等降至「中立」；優先買進名單也進行大調整，最新納入聯發科、移出台達電。

高盛證券將台股評等由「優於大盤」降至「中立」，主因包括美國對台灣課徵32%對等關稅，不利外銷出口與經濟表現，特別是稅率高於日韓等科技競爭對手，將使成本增加，且半導體、記憶體、面板將面臨更激烈競爭。

此外，在近期關稅風險上，高盛建議，在混亂時局中，釐清市場在此期間的交易情況、任何潛在新增關稅的影響程度，以及美國貿易夥伴最新的回應。

另一方面，不少投資人好奇，若美國經濟成長轉弱、股市動能趨緩下，是否將推動資金回流亞洲市場或更廣泛的新興市場？高盛策略團隊認為，資金轉向亞洲的最佳條件包括：亞洲或新興市場與美國之間的經濟成長差距擴大、美元轉弱、美國股市進入盤整或區間震盪格局。

事實上，早在對等關稅稅率公布前，高盛就已全面調降台系11檔AI 伺服器股目標價，後續是否再看壞科技上游產業，已成為市場關注的焦點。

11檔個股包括：廣達、鴻海、緯創、奇鋐、雙鴻、台達電、台光電、台燿、金像電、嘉澤、聯茂，面臨5%至21%不等的目標價調整。其中，廣達影響最大，評等由「買進」下調至「中立」，更大幅下修目標價21%，至293元台幣（約8.8美元）。

此外，高盛亞太優先買進名單也有所調整，移出台達電，並新納入聯發科。

高盛科技產業分析師呂昆霖表示，聯發科在AI轉型的策略中，成長動能主要來自三大面向：市占率持續提升、生成式AI推動智慧型手機新一波升級周期、企業級ASIC與車用市場潛力擴大。

呂昆霖分析，聯發科將從傳統智慧型手機應用處理器的供應商，積極轉型為AI領域的關鍵公司之一。聯發科以邊緣AI設備為切入點，逐步擴展至AI企業ASIC與智能車解決方案等新興領域的應用。

展望未來，他預期，聯發科2024至2027年間的營收與獲利將分別以年均16%與17%的複合成長率穩健增長；營業利益率亦將由2025年的19%，提升至2027年的22%，因此給予「買進」評等、目標價1780元台幣（約53.4美元），後市可期。