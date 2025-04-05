美國關稅衝擊 中國經濟成長率恐掉1.3百分點

美國加徵34%關稅，將重挫中國經濟成長率。(路透資料照片)

川普 政府宣布對等關稅 政策，中國將被加徵34%關稅。報告指出，疊加先前被加徵額外關稅，推估中國對美出口將下跌逾30%，總出口下滑逾4.5%，中國經濟成長率將掉1.3個百分點或更多。

中央社報導，外界普遍認為，這些措施將為中國出口帶來重大打擊，拖累中國經濟成長率。

中國券商開源證券發布研究報告表示，美國宣布對等關稅政策，將對中國加徵34%關稅，疊加先前以芬太尼為由加徵20%額外關稅、川普總統第一任期內加徵約10.9%實際關稅稅率等，中國出口至美國商品關稅稅率將超過60%，稅率增幅大。

報告指出，倘若美國對中國加徵關稅相關措施實施，結合先前研究報告計算，推估將會拖累中國對美國出口逾30%，中國總出口將下滑逾4.5%，國內生產毛額（GDP）年增率將掉1.3個百分點或更多。

報告提到，川普政府5日起對所有國家額外加徵10%關稅；被點名國家適用較高個別對等關稅，生效時間則是在9日，說明美國可能正在等待貿易夥伴回應，參考中美第一階段貿易摩擦與協定的談判過程，中美後續也可能進行相關談判。

報告認為，由於川普這波關稅引用基礎為「國際緊急經濟權力法」（IEEPA），談判過程不確定性恐增加；在這個大背景下，中國或將推出增量政策、擴大內需，應對美國關稅政策為中國出口與經濟成長帶來的影響。

粵開證券首席經濟學家羅志恆3日在微信公眾號撰文表示，美國對等關稅加徵稅率高於市場預期，原先市場評估美國對於重點經濟體加徵稅率不會超過15%，實際狀況超乎預期。

羅志恆指出，美國對中國加徵關稅將拖累中國出口與經濟成長，加上川普政府取消跨境電商 小額包裹免稅政策，將進一步地打擊出口表現，中國跨境電商出口總額去年達1807億美元，占整體出口5%。