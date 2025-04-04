中國券商業務推展困難 從業人數連年下降

中國券商行業人員數量過去2年持續下降，圖為2021年11月的北京證券交易所。(中新社資料照片)

中國券商行業人員數量過去2年持續下降，從2023年底超過35萬人，到2024年底僅剩下33.14萬人。分析指出，當前券商業務開展困難，加上合併重組的大背景，很多公司縮減業務，預計今年投行業務難有顯著好轉；其次是受業務壓力和限薪令影響，各方面薪酬待遇下降，對從業人員產生普遍影響。

界面新聞報導，中國頭部券商中，2024年中信證券減員1389人，國信證券減員1259人，廣發證券減員1113人，中信建投減員623人，國泰君安減員528人，中金公司減員359人，海通證券減員294人；中型券商，興業證券減少860人、國投證券減少775人、長江證券減少564人、東吳證券減少286人、國投證券減少273人。

從職位來看，分析師群體呈現出與整體人員流動不同的態勢。自2023年底以來，分析師人數不僅沒有減少，反而增加915人。一名中型券商分析師表示，分析師的職位，由於其專業性和對券商研究業務的重要性，薪資相對穩定，甚至吸引了更多人才加入。

該分析師也表示，在市場下行、券商新規、薪資收緊等多重因素影響下，券商行業從2023年開始進入出清階段。裁員降薪成為行業普遍現象，尤其是證券經紀業務等底層職位，成為降薪和考核重災區。從數據上來看，在1.8萬離職人員中，91%來自證券經紀業務崗位。一家頭部券商營業部從業人員透露，經紀業務條線人員縮減主要源於營業部人員流失。今年以來，該公司營業部員工數量顯著下降，其中銷售人員離職率已達往年的2至3倍。

上述人士透露，近期券商行業出現的人員流動現象，並不等同於大規模裁員。實際上，多數員工屬於主動離職。薪酬水平下降、考核壓力攀升，以及更為嚴格的考勤制度，都是導致員工選擇離開的常見原因。加上2023年8月以階段性收緊IPO以來，中國券商投行業務受到較大影響，首當其衝的是投行從業人員面臨供大於求的局面。去年下半年以來，各家券商裁員和降薪時有發生，也進一步加劇人員流出。