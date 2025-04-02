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輝達晶片缺貨效應 中國雲端商騰訊、阿里砸錢搶租算力

記者陳湘瑾／綜合報導
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外傳阿里巴巴與海南華鐵、藍耘科技簽約，搶租算力。（取材自長江商報）
外傳阿里巴巴與海南華鐵、藍耘科技簽約，搶租算力。（取材自長江商報）

中國算力市場快速變化，騰訊、阿里巴巴等雲端服務供應商（CSP）需求激增，導致輝達(Nvidia)研發的中國版特供晶片H20「一卡難求」，多位產業鏈人士透露，因H20存在短缺情況，3月出現需求方加價搶租的現象，且未來兩個月H20不排除有停產的可能，更加劇H20供需失衡，CSP大廠資本支出可能分流到算力租賃公司。

財聯社報導，中國伺服器製造大廠新華三近期發布通知，因H20國際供應鏈面臨較大不確定性，該公司庫存已臨近告罄，預計將於4月中旬到貨一批次。通知表示，上述情況主要是受全球地緣政治局勢持續緊張影響。

接近新華三的產業鏈人士證實，缺貨的主要是141GB的H20，96GB也被市場掃光，3月基本上沒什麼貨，4月有的話大概也不多，該人士稱，可能5月才會供應，但一切還要取決於是否有禁令。

多家A股上市算力租賃公司也在近期宣布拿下大單，海南華鐵與杭州X公司簽訂算力服務協議，提供為期五年算力服務，合約總金額約為人民幣36.9億元(約5億美元)；藍耘科技為X公司提供期限為60個月的算力雲服務，合約總金額為人民幣37.07億元。

一位輝達通路商透露，與海南華鐵、藍耘科技簽約的神秘客戶X公司正是阿里巴巴。該通路商還表示，海南華鐵、藍耘科技採購的設備主要以H200為主。

H20是目前中國買家能在合法管道上買到的用於大模型訓練最先進的輝達晶片。科創板日報報導，該產品剛推出時因算力低於H100及H800而被市場質疑，但隨著DeepSeek模型低成本、高效果的技術路線，使H20成為中國廠商搶著下單的產品。

一位伺服器廠商人士表示，H20已能支持模型的微調和推理任務，DeepSeek滿血版還是用H20做推理性能最好，價格也有優勢。

中媒「財經」雜誌此前報導，騰訊正在加速其AI大模型應用推進，並向輝達採購一批新晶片，訂單金額約為人民幣幾十億元量級。

相關人士表示，騰訊短期內採購大量H20，主要是為了應對微信接入DeepSeek的需求。相關人士並透露，騰訊雲已推出適配H20的四款面向不同場景的DeepSeek專屬資源部署方案。

自阿里巴巴在2月中旬確認與蘋果的AI合作傳聞，在中國銷售的iPhone手機將採用阿里AI技術，該公司也傳出大量採購H20和H200。知情人士表示，過去一段時間，阿里巴巴展現加碼AI算力投入的決心，稱未來三年在雲和AI的基礎設施投入預計將超過去十年總和。

中廠商搶買輝達晶片(資料來源：新聞整理 經濟日報)
中廠商搶買輝達晶片(資料來源：新聞整理 經濟日報)

AI 輝達 DeepSeek

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