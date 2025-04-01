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彭博：台幣短期趨弱 因外資匯出不止 央行容忍台幣貶

編譯黃淑玲／綜合外電
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台灣央行對台幣走貶，採取被動防守策略。 （路透）
台灣央行對台幣走貶，採取被動防守策略。 （路透）

彭博資訊報導，外資持續以瘋狂速度賣出台灣股票套現，資金流動的力道強勁到足以產生台幣的持久負面動能。台幣不只是對美元貶值，對區域內主要國家的貨幣也趨軟，這似乎迫使台灣央行接受台幣匯價走貶。

台幣兌美元匯價現在處於九年低點，彭博分析，台幣承受面對無法硬碰硬的外部貶值壓力，強到將央行推到相對被動的角色，台灣央行似乎更多採取被動防守姿態，調節風格偏向尋求貶勢平順，較去年出現更多容忍跡象。如此立場，恐意味著短期內台幣表現或仍會落後其他亞洲貨幣。

根據彭博全球貨幣排行，今年至今，台幣兌美元累計貶值逾1%，在主要亞幣裡表現倒數第二，只領先印尼盾。自2月外資加速出脫台股以來，BIS所彙編的台幣名目有效匯率急速下降，目前徘徊在去年10月以來最低水準。

台幣匯價在台灣央行每日在監看的其他七個貨幣（美元指數、歐元、日圓、人民幣、韓元、新元、越南盾）當中，過去一個月的表現亦是倒數第二，有別於年初時還位於央行經常強調的表現居中情況。

台灣證交所的數據顯示，外資自2月中以來幾乎日日賣超台股，匯出的美元買盤已推動台幣觸及2016年以來新低。彭博評論預期，在台股韌性遭到削弱、外資賣股匯出趨勢未見明顯反轉之前，台灣央行對台幣的逆風調控料保持節制、不逆勢擋車。

例如，以上周五台幣的戲劇化走勢，當日早盤央行直到午後，在美元買盤消退後，公股銀行才轉為積極賣出美元，助台幣在觸及九年以來低點後，收盤轉為微升。

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