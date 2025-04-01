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華為去年賺626億人民幣 大減28%

記者黃雅慧／綜合報導
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華為3月31日公布2024年年報營收人民幣8621億元，年增22.4%；淨利潤人民幣626億元(約86億美元)，年減28%。其中，2024年研發投入達到人民幣1797億元，約占全年收入的20.8%，近十年累計投入的研發費用超過人民幣1.2兆元。

華為去年五大業務板塊均出現增長，華為ICT（信息與通信技術）基礎設施業務銷售收入人民幣3699億元，年增4.9%；終端業務銷售收入人民幣3390億元，年增38.3%；雲計算業務銷售收入人民幣688億元，年增24.4%；數字能源業務銷售收入人民幣385.23億元，年增8.5%；智能汽車解決方案業務實現銷售收入人民幣263.53億元，年增474.4%，其中汽車業務增長最多，其次是終端業務。

從區域視角觀察，中國是華為最大市場，占比達71％，其次是歐洲中東非洲市場，占比17%，亞太地區與北美地區占比分別為5%與4%，可見中國市場依舊是華為主場。

華為輪值董事長孟晚舟在報告中表示，2024年華為克服行業投資周期低谷，經營結果保持穩健；計算產業得益於提前十年的布局，抓住AI機會取得較大增長；終端重回增長快車道，鴻蒙生態正在取得歷史性突破；華為雲持續優化業務結構；數字能源堅持質量優先；智能汽車解決方案首次實現當年盈利。

孟晚舟強調，2025年，華為將進一步把「以質取勝」落實到各項管理制度和業務活動中，堅持質量目標牽引，不斷提升質量競爭力。同時，華為將持續做強根生態，圍繞鴻蒙、鯤鵬、昇騰、雲計算等業務，面向生態夥伴開放平台能力。她稱，未來三年，華為要與經濟規律逆周期，加大戰略縱深投入，錯位發展，在根技術上壓強式投入。

值得注意的是，華為近期對外發債募資來籌備銀彈，據上海清算所官網披露信息，華為投資控股有限公司分別於3月18日及3月24日發布了兩期超短期融資券，分別募資40億元，共募資80億元。發行利率分別為1.76%與1.7%，預計將被各大銀行秒購，一債難求。

華為 孟晚舟 利率

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