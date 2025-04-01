我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

對等關稅最快周二晚上出爐？川普點出這兩個時間

義大利17輛特斯拉被燒毁 馬斯克：恐怖主義

中國三大航空公司 去年虧損62億人民幣

財經新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

中國航空業疫後復甦緩慢，市場內捲競爭加劇，旅客結構變化，機票價格水準的持續下降，以致呈現赤字。據統計，去年中國3大航空公司總計虧損人民幣62億元（約8.5億美元）。

第一財經報導，中國國有3大航空公司的2024年財報全部出爐，數據顯示2024年依然沒有轉虧為盈，不過整體虧損幅度較2023年縮減。

報導引述數據指出，3大航空公司中，南方航空的歸屬母公司淨利虧損16.96億元(人民幣，下同)，2023年為虧損42.09億；中國國航的歸屬母公司淨利虧損2.73億，2023年為虧損10.46億；中國東航的歸屬母公司淨利虧損42.26億，2023年虧損超過80億。

2024年未轉虧為盈，3大航空都提到行業競爭加劇，公商務的需求不足及匯率波動等多重因素，其中市場內捲競爭加劇，旅客結構變化，機票價格水準持續下降的現象在財報中相當明顯。

南航的財報顯示，在2024年的載客率84.38%，較2023年的78.09%有所增加，但每人每公里的收益0.48元，較2023年的0.55元下降；國航的票價同樣是下滑趨勢，2024年的每人每公里收益0.5338元，比2023年下降12.41%；東航2024年的每人每公里收益0.512元，年減13.66%。而每人每公里的收益代表了票價水準的指標。

報導另引述中國航空運輸協會的資料指出，雖然2024年的旅客量創歷史新高，但全年的經濟艙平均票價比2023年下降超過10%，全年每人每公里收益水準年減12.5%，這主要由於旅客結構發生了顯著變化，公務與商務旅客占比下降。

此外，中國旅遊服務平台「去哪兒網」旗下的航旅大數據研究院也分析，2024年間，追求高價值的旅客比率正在下降，新增旅客主要由休閒旅遊與探親構成。

這樣的趨勢在2025年仍在延續，以今年中國春運為例，民航旅客量再創歷史新高，但票價卻比2024年春運同期要便宜。統計資料顯示，2025年中國春運期間的民航經濟艙平均票價達874.9元，年減11.3%。

春運 東航 機票

上一則

川普關稅恐推高AI資料中心成本3%至5% 這些將受影響

下一則

目標超越台積電 Intel陳立武首公開演說 主打美國牌合作川普

延伸閱讀

華為2024年淨利 大跌28%

華為2024年淨利 大跌28%
陸2025年夏季航班 兩岸較去年同期每周少71班

陸2025年夏季航班 兩岸較去年同期每周少71班
中國即起實施夏秋航季航班計畫 兩岸每周增22航班

中國即起實施夏秋航季航班計畫 兩岸每周增22航班
內捲+復甦慢 中國3大航空公司去年虧損62人民幣

內捲+復甦慢 中國3大航空公司去年虧損62人民幣

熱門新聞

「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
土耳其民眾抗議伊瑪莫魯被捕。 （美聯社）【作者：羅秀鳳，日期：2025-03-24，數位典藏序號：20250323230427624】

土耳其面臨「政盪」大動作捍衛匯價

2025-03-24 02:00
盤前公布的核心個人消費支出(PCE)物價指數也高於預期，2月上漲2.8%，較上月上漲0.4%，加劇了人們對持續通膨的擔憂。歐新社

拋售力道加劇 道指重挫700點 科技股拖累那指大跌2.7%

2025-03-28 16:46
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

2025-03-27 07:20
市場評估美國總統川普的關稅政策。(路透)

川普故意藉關稅觸發經濟衰退？華爾街老手：可1箭3鵰

2025-03-05 08:51
別以為不買車就不受關稅影響，維修保養和保險費用都可能會上揚。（歐新社）

川普25%汽車關稅 不買車的人也被波及

2025-03-30 23:01

超人氣

更多 >
手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」

手機卡 跑得慢？蘋果前員工：刪掉這3種「沒用App」
7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了

7種超市常見不健康冷凍食品…別再買了
新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分

新手媽吳謹言和男主親到咬破唇 爸爸傳訊關切：有點過分
華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場

華女縱火燒鄰居 持刀對峙警察被擊斃 視頻還原現場
想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事

想要更健康 自然療法醫生：每天早上做這3件事