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集中資源技術、降低成本 中國半導體業湧現整併潮

記者林宸誼／綜合報導

中國半導體產業出現整併潮，3月以來，包括華大九天、北方華創等56家A股上市公司發布跟半導體產業鏈相關的併購公告或進展。

研究機構芯謀認為，中國半導體產業已度過快速發展階段，官方政策鼓勵半導體行業併購，有助於集中資源及技術並降低成本。

中國半導體行業近期併購活躍，自3月中旬來，華大九天、北方華創、揚傑科技、至正股份、新相微、華海誠科等A股上市公司，紛紛發布併購公告或進展，涉及半導體產業鏈多個領域。

中國經營報報導， 例如中國半導體設備龍頭北方華創，於3月10日宣布以人民幣16.8億元（約2.3億美元），收購光阻劑塗膠顯影設備廠商芯源微9.4%股份，並尋求以進一步增持的方式獲得控制權，此次收購是近年來中國半導體領域最大的「A股收購A股」案例。

中國電子設計自動化（EDA）龍頭華大九天，於3月17日公告擬收購EDA「小巨人」芯和半導體公司股權。

一系列半導體行業併購事件，是否代表業內預期已久的半導體併購春天要來？中國第三方半導體產業研究機構芯謀研究指出，盡管併購趨勢已經形成，但預計今年上半年的併購「談的多，成的少」。實際上，在半導體併購熱，也有不少備受關注的併購案例已終止，例如匯頂科技宣布終止收購雲英谷，英集芯宣布放棄收購輝芒微。

電子創新網CEO張國斌表示認為，近一兩年，隨著投資萎縮、IPO加強審核及市場疲軟，許多初創企業面臨生存挑戰，要活下去，就必須抱團取暖。政府公布的引導政策，也有助於減少無序投資和重複投資。

中關村物聯網產業聯盟副秘書長袁帥表示，從併購特徵來看，境內半導體行業的併購活動正逐步走向產業鏈垂直整合深化。企業不再局限於簡單的橫向擴張以擴大市占，而是更加注重縱向併購，目的在實現產業鏈上下游的緊密銜接與協同優化。這些併購活動也呈現出多元化趨勢，涵蓋了從晶片設計、製造到封裝測試等半導體全產業鏈的各個環節。

CEO

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