我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「中國科學怪人」擬再做人體基因實驗 背後誰資助？

美估緬甸恐逾萬人罹難 泰國增至10死、101人失蹤

投資美國致台積電、台灣領先退位？ 專家：可能性不大

記者陳熙文／華盛頓即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國華府智庫哈德遜研究所 （Hudson Institute）28日舉行半導體論壇。(記者陳熙文／攝影)
美國華府智庫哈德遜研究所 （Hudson Institute）28日舉行半導體論壇。(記者陳熙文／攝影)

台積電宣布加碼投資美國千億美元，台積電及台灣是否有可能把在半導體產業的領先地位拱手讓人？專家學者認為，可能性不大。

台積電日前宣布加碼投資美國1000億美元，讓台積電的總投資額達1650億美元，台積電並承諾在美國建造一座研發中心，讓台灣不少民眾都擔心，台積電有可能將最先進的技術作嫁給美國。

美國華府智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）28日舉行半導體論壇，聯發科技代表威爾森（Patrick Wilson）說，他不這麼認為，指就算台積電到美國投資，美國先進製程的占比短時間內不會有太大的增加，台灣仍可持有最先進的技術，成為最後的贏家。

威爾森也認為，這是個有趣的擔憂，指美國人絕不會要求英特爾只留在美國，而是期待它成為國際企業；如果換個觀點看，台積電只是進化成一間國際企業，只不過從台灣起家，台灣人應該為此感到驕傲。

前國民黨立委、哈德遜研究所客座研究員許毓仁也說，台積電的對美投資需要很長的時間去完成最後的布建，不可能今天宣布投資，明天錢就用掉了。

許毓仁指出，台積電在研究開發上的能量大部分還是保留在台灣，並認為，美方現階段的任務反而不是聚焦在取得先進技術，而是要確保現有的半導體廠的製造良率達到最佳狀態，且未來得以有效服務既有的客戶。

許毓仁認為，在川普政府接下來的任期當中，前半段的時間可能都會聚焦在處理台積電半導體廠的良率和確保工廠的運作，讓台積電在美國製造的晶片可以順利產出。

許毓仁表示，台積電在美國投資，現行可能面臨用地、供水、供電等執照問題，容易形成工程延宕的風險，需要美國聯邦政府和地方州政府相互合作，幫忙解決問題。

至於川普政府預計在4月2日宣布對等關稅，有沒有可能衝擊台灣半導體產業鍊？許毓仁說，川普政府有很大的機會對半導體供應鏈做出豁免，但整體供應鏈太過複雜，台積電還是需要零組件、化學原料等，對等關稅有沒有可能造成不良的影響還有待進一步觀察。

台積電 川普 供應鏈

上一則

拋售力道加劇 道指重挫700點 科技股拖累那指大跌2.7%

延伸閱讀

不堪川普政府壓力 哥大代理校長辭職

不堪川普政府壓力 哥大代理校長辭職
川普政府砍預算 紐約州損失健保資金逾3億

川普政府砍預算 紐約州損失健保資金逾3億
川普將祭對等關稅 台積電：持續與美溝通盼創造雙贏

川普將祭對等關稅 台積電：持續與美溝通盼創造雙贏
華郵：川普想兼併加拿大 起因多倫多房地產交易失敗

華郵：川普想兼併加拿大 起因多倫多房地產交易失敗

熱門新聞

德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
「股神」巴菲特旗下波克夏A股股價漲破80萬美元關卡，只花37個交易日就上漲10萬美元。（路透）

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

2025-03-28 07:10
美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
巴克萊警告，在關稅極端情況下，墨西哥披索對美元最多可能重貶近四成，人民幣預估貶值逾20%。（路透）

低估川普關稅衝擊？人民幣恐重貶20% 這國貨幣估貶四成最慘

2025-03-27 07:20

超人氣

更多 >
緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感

緬甸發生7.7規模強震 仰光震感強烈、泰國曼谷也有感
已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕

已有近4萬收遞解令…全國39萬華裔無證移民都很害怕
入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險

入境會查手機？專家提醒「這些人」應提前考慮風險
從家具到牛排...好市多六款商品看似高檔 限時價格親民

從家具到牛排...好市多六款商品看似高檔 限時價格親民
37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？

37天狂飆10萬美元...美國最貴股瘋漲 透露不祥訊號？