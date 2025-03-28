中芯2024年獲利少逾2成 分析點出1核心矛盾

中國晶圓代工一哥中芯國際27日公布2024年財報，全年營收577.9億元（人民幣，下同，約80億美元），年增27.7%；然而與營收增長形成鮮明對比的是，淨利為36.9億元（約5.1億美元），年減23.3%。分析指出，中芯國際去年「增收不增利」，核心矛盾在於「量升價減」。

去年營收增長主要是由於晶圓銷售數量增加和產品組合變動所致。以8吋標準邏輯銷售晶圓數量來看，由前年586.7萬片增加36.7%至去年的802.1萬片。

銷售晶圓收入除以銷售晶圓總數的平均售價（ASP）2024年為6639元，上年為6967元，平均售價年減4.7%。

華爾街 見聞分析，中芯國際2024年晶圓銷量增長36.7%驅動營收增長，但平均售價下降4.7%，反映中低階產能釋放對價格產生影響。占比37.8%的消費電子和占比27.8%的智慧手機需求回暖，但高壓驅動、射頻等高價產品占比不足。

具體來說，價格較低的消費電子晶片需求增長，而價格較高的先進製程晶片出貨量下滑。這是否是結構性的調整，還是單純的市場波動所致，還需持續觀察。