Nvidia超級電腦開放預購 台鏈沾光

輝達 (Nvidia)攜手聯發科打造的個人AI 超級電腦「DGX Spark」，即日起開放預購，售價3999美元，業界預估最快5月或今夏開始出貨。據悉，DGX Spark預購人氣旺，隨著預購起跑，意味相關產品邁入商品化，主要晶片供應商聯發科AI布局大邁步，業績增添動能，是最大贏家，台積電 、緯創、華碩等相關協力廠也沾光。

DGX Spark搭載與聯發科共同開發的GB10超級晶片，賣點十足，僅約一個手掌大小，是目前全球體積最小的AI超級電腦，重量也只有1.2公斤，高階版內建4TB儲存空間。

輝達執行長黃仁勳今年元月在CES展宣布「Project DIGITS」，搭載與聯發科共同開發的GB10超級晶片，是DGX Spark前身，這款個人AI超級電腦可讓使用者在桌上型電腦上進行大型模型的原型設計、微調與推理。

輝達還有另一款個人AI超級電腦「DGX Station」蓄勢待發，預料將在稍晚開放預購。業界分析，在與輝達合作的個人AI超級電腦中，聯發科主要負責GB10的CPU開發，隨著新品賣點十足，聯發科將優先受惠。另外，主力晶片代工廠台積電、以及整機代工廠緯創、品牌廠華碩等，也將搭上這波輝達個人AI超級電腦商機。

輝達大力推廣從雲端到邊緣、從工廠到個人等各面向的AI應用，其個人AI超級電腦目標是讓AI開發人員、研究人員、資料科學家與學生在桌上型電腦上進行大型模型的原型設計、微調與推理。使用者能在本機端運行這些模型，或將其部署在輝達DGX Cloud或任何其他加速雲端或資料中心基礎設施上。