我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

示好為吸引外資？ 北京政府釋放五名美商中國籍員工

家務打掃永無盡頭？ 只做這五項「家中煥然一新」

Nvidia超級電腦開放預購 台鏈沾光

記者鐘惠玲、林薏茹／綜合報導

輝達(Nvidia)攜手聯發科打造的個人AI超級電腦「DGX Spark」，即日起開放預購，售價3999美元，業界預估最快5月或今夏開始出貨。據悉，DGX Spark預購人氣旺，隨著預購起跑，意味相關產品邁入商品化，主要晶片供應商聯發科AI布局大邁步，業績增添動能，是最大贏家，台積電、緯創、華碩等相關協力廠也沾光。

DGX Spark搭載與聯發科共同開發的GB10超級晶片，賣點十足，僅約一個手掌大小，是目前全球體積最小的AI超級電腦，重量也只有1.2公斤，高階版內建4TB儲存空間。

輝達執行長黃仁勳今年元月在CES展宣布「Project DIGITS」，搭載與聯發科共同開發的GB10超級晶片，是DGX Spark前身，這款個人AI超級電腦可讓使用者在桌上型電腦上進行大型模型的原型設計、微調與推理。

輝達還有另一款個人AI超級電腦「DGX Station」蓄勢待發，預料將在稍晚開放預購。業界分析，在與輝達合作的個人AI超級電腦中，聯發科主要負責GB10的CPU開發，隨著新品賣點十足，聯發科將優先受惠。另外，主力晶片代工廠台積電、以及整機代工廠緯創、品牌廠華碩等，也將搭上這波輝達個人AI超級電腦商機。

輝達大力推廣從雲端到邊緣、從工廠到個人等各面向的AI應用，其個人AI超級電腦目標是讓AI開發人員、研究人員、資料科學家與學生在桌上型電腦上進行大型模型的原型設計、微調與推理。使用者能在本機端運行這些模型，或將其部署在輝達DGX Cloud或任何其他加速雲端或資料中心基礎設施上。

AI 輝達 台積電

上一則

華為曝光新布局 推AI晶片生態系

下一則

中促消費驅動經濟增長 中財委：擴大內需作為長期戰略

延伸閱讀

黃仁勳當過洗碗工 Denny's餐廳推「輝達早餐」一份4.93元

黃仁勳當過洗碗工 Denny's餐廳推「輝達早餐」一份4.93元
騰訊槓上DeepSeek 推低價AI模型 「混元T1」

騰訊槓上DeepSeek 推低價AI模型 「混元T1」
螞蟻集團傳用中製晶片訓練AI模型 效果媲美輝達H800 省20%成本

螞蟻集團傳用中製晶片訓練AI模型 效果媲美輝達H800 省20%成本
螞蟻集團宣稱 將以中國國產晶片實現AI突破

螞蟻集團宣稱 將以中國國產晶片實現AI突破

熱門新聞

美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
德國賓士計畫削減成本，向3萬多員工提出54萬美元自願離職金。(路透)

德國賓士向3萬多員工 提出54萬美元自願離職金

2025-03-23 14:20
英特爾副總裁凱勒赫將在今年底退休。圖為凱勒赫。（路透）

新CEO才上任兩天 英特爾18A研發老將不做了

2025-03-22 17:42
史坦普500指數小幅上漲，結束因貿易政策動盪、經濟衰退擔憂和大型科技股走勢引發的連續4周下跌趨勢。路透

川普鬆口 史指收盤前轉為正值 結束連續4周下跌走勢

2025-03-21 16:55
墨西哥首富史林去年7月在墨國首都墨西哥市一場會議中發言。路透

馬斯克轉發這則貼文 害公司丟天價訂單？

2025-03-17 11:54
輝達股價本周可能形成死亡交叉，從過去經驗來看，輝達股價形成死亡交叉後平均下跌41%。（路透）

買低變接刀？NVIDIA本周恐死亡交叉 後續跌幅驚人

2025-03-18 07:20

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？
家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」

家務打掃永無盡頭？達人：只做這五項「家中煥然一新」
綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後控告川普