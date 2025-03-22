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聞泰組裝代工業務 賣給立訊精密

記者林宸誼／綜合報導

中國電子產品代工大廠聞泰科技持續出售組裝代工（ODM）業務，並以現金交易的方式向立訊精密，轉讓公司下屬的昆明聞泰等五家子公司股權100%股權，以及無錫聞泰等三家公司的業務資產。

這也是繼1月23日，聞泰科技子公司聞泰通訊與立訊通訊達成股權轉讓協議，轉讓嘉興永瑞、上海聞泰電子和上海聞泰資訊共三家子公司100%股權後，迅速推進ODM業務全面出售進程，轉讓價款暫定為6.16億元人民幣（約8544.2萬美元）。

本次交易完成後，聞泰科技將徹底剝離產品組裝代工業務（ODM），全面聚焦半導體業務。聞泰科技表示，這是在「對地緣政治環境和業務發展進行深入評估」後採取的舉動。

財聯社報導，財務數據顯示，2023年聞泰科技營收約612億元人民幣，其中產品代工業務收入443億元人民幣，占比達72%。由於上述交易標的公司股權涉及的營收超過聞泰科技最近一期經審計合併報表營收50%，因此本次交易預計構成重大資產重組。

聞泰科技公告，擬以現金交易的方式向立訊精密及立訊通訊，轉讓公司下屬的昆明聞訊、黃石聞泰、昆明聞泰、深圳聞泰、香港聞泰（含印尼聞泰）100%股權，以及下屬公司無錫聞泰、無錫聞訊、印度聞泰的業務資產包。

公告提到，如果將前12個月內上市公司其他資產出售情況計算在內，那麼聞泰科技營收縮水將超過7成。

聞泰科技曾在1月發布2024年業績預告，估計2024年全年虧損高達40億元人民幣（約5.6億美元）。

新浪財經報導，立訊精密透過此次收購完善消費電子系統集成能力，強化與蘋果供應鏈的協同效應。標的資產涵蓋A客戶（蘋果）與非A客戶業務，可補足安卓生態短板。

聞泰科技以手機代工業務起家，曾經是全球手機ODM製造商的龍頭。後來進軍ODM產業鏈更上游的半導體領域，收購歐洲晶片巨頭安世集團（Nexperia Holding B.V）。

供應鏈 安卓 香港

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