我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

專訪／百歲王鼎鈞：寫作是一種癢 一種癮 一種秘密的甘甜

紐約懲教局警校畢典 唯一24歲華人成神槍手

外送龍頭美團去年賺逾358億人民幣 將衝刺無人機配送應用

記者林宸誼／綜合報導
中國外送平台美團公布去年財報表現亮麗。(中新社)
中國外送平台美團公布去年財報表現亮麗。(中新社)

中國外送平台龍頭美團21日公布2024年第4季財報及全年財報，去年營收3375.9億元（人民幣，下同，約468.3億美元），年增22%；淨利潤358.1億元（約49.4億美元），年增158%。

美團表示，未來將繼續推進行業的數位化轉型，賦能商家營運，釋放消費需求，加大對AI、無人機配送、自動配送車等前沿科技及相關應用的投入。美團財報指出，去年第4季營收884.8億元，年增20.1%；淨利潤62.2億元，年增180.7%；經調整盈利98.5億元，年增125.1%，勝過預期的93億元。

美團去年第4季核心本地商業分部收入年增18.9%，至656.6億元；淨利年增60.9%，至129億元；淨利潤與前年相比提升至19.7%。新業務分部收入年增23.5%，至229.2億元；新業務虧損與上年相比收窄55%，至21.7億元；經營虧損率與前年相比改善至9.5%。

外賣發展方面，美團稱，去年透過「拼好飯」，大量餐飲商家成功提升銷售額，吸引新客，消費者也獲得更多價格實惠的外賣選擇，平台進一步拓展「拼好飯」供給，加強食品安全管控，提升用戶體驗，激發了更多場景下的消費需求，並提高了消費者的購買頻率。

財報提到，主打即時零售的「美團閃電倉」顯著增長，尤其在低線市場，許多大型傳統零售商積極採用「美團閃電倉」模式。

美團稱，去年到店業務實現亮眼增長，訂單量年增超過65%，年度交易用戶數及年度活躍商家數均創歷史新高。留意到消費者對酒店旅遊需求依然旺，美團在低線市場和低星酒店上的提前布局，提升供給豐富度和價格吸引力。

零售商 AI

上一則

緩解移美疑慮？台積電高雄2奈米廠 將提前擴產

下一則

小米、比亞迪…中國車企 跨足人形機器人領域

延伸閱讀

美團Q4營收年增20.1% 經調整淨利14億美元勝預期

美團Q4營收年增20.1% 經調整淨利14億美元勝預期
波音獲第6代戰機合約 川普：任內生產F-47可載無人機

波音獲第6代戰機合約 川普：任內生產F-47可載無人機
港低空經濟38試點 外賣跨海送 涵蓋搜救、巡查山火滅火

港低空經濟38試點 外賣跨海送 涵蓋搜救、巡查山火滅火
烏克蘭無人機襲擊俄羅斯石油儲存設施 俄外交部控：違反停火協議

烏克蘭無人機襲擊俄羅斯石油儲存設施 俄外交部控：違反停火協議

熱門新聞

美國股市再度遭逢重創，但巴菲特早已提醒投資人，要把壞消息當作最好的朋友。(美聯社)

巴菲特提醒投資人：壞消息為友 沒股價腰斬準備就別進場

2025-03-16 13:38
美國總統川普。路透

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

2025-03-21 10:41
英特爾公布，新任執行長陳立武將獲得價值6,900萬美元的薪酬方案。（美聯社）

上任迎大禮 英特爾新執行長陳立武薪酬曝光 未來最高可賺6900萬美元

2025-03-15 08:10
墨西哥首富史林去年7月在墨國首都墨西哥市一場會議中發言。路透

馬斯克轉發這則貼文 害公司丟天價訂單？

2025-03-17 11:54
川普2.0政策衍生的不確定性衝擊消費者和企業信心，已使「川普衰退」成為華爾街和學術界熱議話題，前美國財長桑默斯（左）和諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）等重量級經濟學家，最近紛紛對此發表看法。（路透）

「川普衰退」即將襲美？桑默斯、克魯曼等人這麼看

2025-03-15 10:12
美國公債價格14日下跌，走向相反的殖利率周線幾乎持平，投資人靜觀川普2.0政策後續動向，以及下周聯準會（Fed）貨幣決策。（路透）

美債劇震一周返回原點 專家曝「好戲在後頭」

2025-03-15 09:40

超人氣

更多 >
川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路

川普2.0「放血療法」有效嗎？專家：既釀衰退也恐阻斷復甦後路
教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？

教育部遭廢除 4300萬學貸借款人有何影響？
眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應

眾院促6頂尖大學提交中國學生資料 中方回應
紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意

紐森有意問鼎大位採取新穎政治手段 共和黨密切注意
布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍

布碌崙86街遊民所開發商涉貸款違約 恐遭法拍