京東劉強東：不該用知識和算法壓榨最底層兄弟

京東集團創始人兼首席執行官劉強東。(中新社)

京東集團創始人劉強東 21日在朋友圈中表示，「我們所學的知識、商業模式、技術算法都不應該是用來壓榨社會最底層的兄弟們的，我們的利潤、市值和財富更不應該建立在底層百姓無保障的生活之上的。」他表示，去年京東僅快遞小哥就有1200多個兄弟退休，他們可以一次性提取數十萬公積金與每個月平均5350元的退休金 。

紅星新聞報導，一張署名京東集團創始人「劉強東」的朋友圈21日截圖在網路傳播。

截圖顯示，劉強東轉發了前幾天「京東外賣全職騎手已突破10000人」的官方微信推文，並在配文中提到，去年（2024年），是其創業20年以來最有成就感的時候。「因為僅僅快遞小哥就有1200多個兄弟退休了。」並表示，他們都可以一次性提取數十萬元的公積金和每個月平均5350元（人民幣，下同，約738美元）的退休金以及醫保全覆蓋。

劉強東還呼籲，所有快遞員和騎手都可以獲得五險一金待遇，因為今天中國幾大平台的利潤和市值完全可以支撐，期待各階層一起幸福生活！

對於上述劉強東朋友圈的截圖信息，京東方面告訴紅星資本局，內容屬實。

以下是原文：

很久未見，各位朋友們好！去年，是我創業20年以來最有成就感的時候。因為僅僅快遞小哥就有1200多個兄弟退休了。他們都是：可以一次性提取數十萬的公積金+每個月平均5350元的退休金+醫保全覆蓋！回想2007年招聘第一個快遞小哥，我說一定要給兄弟們全額足額繳納五險一金，確保他們退休後可以獲得足夠保障。那一年我們只有三千萬的收入，每天都在為生存而掙扎！

後來三分之一的兄弟有意見，說只想多拿點現金，然後我說五險一金的所有錢都是公司出可以嗎？兄弟們全體鼓掌同意。堅持了17年後終於見到了價值，HR告訴我五年之內京東每年退休的藍領兄弟會超過一萬人！！！背後是上萬家庭生活的保障。我們所學的知識、商業模式、技術算法都不應該是用來壓榨社會最底層的兄弟們的！我們的利潤、市值和財富更不應該建立在底層百姓無保障的生活之上的！