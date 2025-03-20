首通過中國審定 一無人直升機獲適航證

聯合飛機TD550D無人直升機系統正式獲頒中國民用航空局型號合格證(簡稱TC證)。 圖為聯合飛機展示影片截圖。 （無人機網抖音）

中國新聞社報導，從深圳聯合飛機科技有限公司(簡稱聯合飛機)獲悉，聯合飛機TD550D無人直升機系統正式獲頒中國民用航空局型號合格證(簡稱TC證)，成為中國首款通過適航審定的無人直升機系統。

報導稱，航空器TC適航取證是保障航空器安全、規模化商業運作的基礎。 TD550D無人直升機系統適航取證之路始於2023年12月28日，為確保飛行器的安全可靠，驗證涵蓋了旋翼系統、動力系統、航電系統、飛行控制等多個關鍵領域的測試，開展了29個符合性驗證試驗、2600架次的飛行底機測試，以及6大項、72個符合性驗證試驗

據稱，以TD550D型號為代表的TD550系列無人直升機不僅實現8級抗風、中小雨環境作業，還具備緊急返航、自動起降和緊急迫降能力以應對突發情況。如遇緊急情況失去與地面控制站的通訊聯繫，TD550無人直升機能夠自動返回預設的起降點，或自動尋找適當的降落區域進行安全著陸，將對地面人員和財產的危害降到最低。

此外，TD550無人直升機還配備了先進的電子圍欄功能，精準設定飛行區域，可有效防止無人機進入禁飛區或偏離預定航線。

報導說，以安全保障為基礎，TD550無人直升機自主程度高，適應高原、海島等複雜環境，憑藉6500公尺高原作業能力、200公斤載重優勢及多任務模組相容性，形成緊急救援、消防滅火、智慧物流等全行業應用矩陣。

聯合飛機董事長兼總裁田剛印表示，中國無人機在全球範圍內率先探索出了一條適航之路，樹立了全新的行業標竿，為低空經濟發展提供了寶貴的經驗和範例。