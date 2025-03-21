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三菱電動車訂單 傳由鴻海拿下

編譯易起宇、記者蕭君暉／綜合報導
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日本媒體共同社20日報導，日本三菱汽車計畫下單給鴻海集團生產電動車，預計最快本月發布相關消息。三菱聲明稿表示，共同社的報導內容並非出自於三菱，「為達到永續成長，將繼續與眾多夥伴尋求可能合作」。鴻海20日不評論外電報導。

日本共同社報導，三菱汽車希望透過合作壓低生產成本與縮減開發時間，將資金配置到技術研發，鴻海期望藉此擴大代工生產的規模。

鴻海上周表示，預料將在兩個月內和某家日本車廠簽署電動車合約。先前也考慮為了合作而入股日產汽車，三菱原本曾考慮加入上個月破局的本田日產合併案，但後來因擔心喪失自主性而作罷，轉而追求與其他廠商合作電動車。

鴻海董事長劉揚偉上周表示，這一兩個月將與日本電動車客戶簽訂委託設計製造服務（CDMS）商業模式合約，第4季Model C電動車將在北美市場量產，鴻海也與中東車廠合作，設計電動車的電子電氣架構及智慧座艙等軟體產品，持續擴大電動車版圖。先前鴻海考慮入股日產汽車，三菱原本曾考慮加入上個月破局的本田日產合併案，但後來因擔心喪失自主性而作罷，轉而追求與其他廠商合作電動車。

報導指出，三菱汽車未來委託鴻海生產，會以三菱汽車的品牌販賣，同時擴充車款種類，這種方式相較完全自行設計和生產，能縮短產品投入市場時間，並推動開發更多元的產品。三菱汽車希望維持現有工廠，與鴻海建立有效的生產體制。

劉揚偉之前表示，2024年電動車Model C產品系列推出長哩程版，鴻海也加入台灣電動巴士國家隊，協助達成台灣國產化目標，2024年車載電子終端整體出貨量達到130萬套。

鴻海 電動車 日本

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