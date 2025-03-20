我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

78歲秦漢隔24年回歸台劇 劉若英邀約破「算命師斷言」

「關稅要來了」川普公開施壓鮑爾 叫Fed最好降息

中國高階智駕價格 落至親民區 奇瑞降至8千美元

記者陳湘瑾／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
中國高階智駕的價格也被拉低至前所未有的親民區間。圖為一家車企智能化生產線。（新華社）
中國高階智駕的價格也被拉低至前所未有的親民區間。圖為一家車企智能化生產線。（新華社）

中國多家車企今年來紛紛宣布L3級（Level 3 ，有條件自動駕駛）自動駕駛量產計畫，「智駕平權」的理念下，高階智駕的價格也被拉低至前所未有的親民區間。本周以來，奇瑞、廣汽、極氪三家車企先後發布智駕方案並披露L3級自動駕駛量產時間表，中國L3級自駕落地進入倒數計時。

分析指出，從軟體算法實現深度學習、端到端神經網絡架構，到硬體成本大幅下降，得以使高階智慧駕駛的門檻大幅下降。到了L3級，就是進入真正的「真自動駕駛」，此等級的車輛已經可以在大部分情況自動駕駛，但駕駛還是要隨時準備控制車，汽車偵測到需要駕駛者情形時，會讓駕駛接管控制。

財聯社報導，將「智駕平權」下探至人民幣6萬元（約8297美元）價格區間的奇瑞汽車，計畫在2026年率先量產L3級自動駕駛車輛 ，並發布獵鷹智駕系統。該系統分為獵鷹500、獵鷹700、獵鷹900三個級別的智駕系統，其中獵鷹900搭載VLA+世界模型新一代智駕系統，匹配新一代800萬像素前視攝影機、超聲波雷達及雷達雷達，AI運算力將達1000TOPS，具L3級自動駕駛能力。

廣汽集團將於今年第4季量產並上市銷售首款L3級自動駕駛乘用車，旗下昊鉑品牌將全系產品標配高階智駕，傳祺及埃安兩大品牌全系搭載智駕和自動停車，主流車型全部搭載高階智駕。廣汽集團總經理馮興亞透露，2026年廣汽集團將加快量產上市節奏，推出更多L3級自動駕駛產品。

極氪科技近日發布千里浩瀚H7、H9兩套智駕方案，其中H9是一套L3級自動駕駛技術架構，將由極氪全新旗艦SUV極氪9X光輝首發搭載；小鵬汽車宣布今年下半年將在中國率先實現L3級自動駕駛的軟體能力和體驗；嵐圖汽車則將與華為合作，盡快將搭載L3級自動駕駛的車型推向市場。

L3級自動駕駛加速落地，背後是整條產業鏈的協同發力。軟體算法從最初基於規則的簡單系統，到如今採用深度學習和端到端神經網絡架構的複雜系統，大幅提升在複雜交通環境中的感知、決策與控制能力；而傳感器、雷射雷達等硬體成本大幅下降，如雷射雷達單價從人民幣數萬元降至3000元（約414.8美元）左右，使搭載高階智慧駕駛系統的總成本顯著下降。

華為 自駕 SUV

上一則

AI助跨境電商 擴大品牌「出海」 中國國產品銷海外添利器

下一則

中國吉利汽車2024年收入創新高 銷量破年度目標

延伸閱讀

GTC登場 黃仁勳宣告新品Blackwell Ultra和Vera Rubin

GTC登場 黃仁勳宣告新品Blackwell Ultra和Vera Rubin
黃仁勳GTC開講 宣告代理式人工智慧來臨

黃仁勳GTC開講 宣告代理式人工智慧來臨
特斯拉在中國失寵…消費者：本土品牌高效 價格還不到一半

特斯拉在中國失寵…消費者：本土品牌高效 價格還不到一半
紐時分析2因素：特斯拉在中國失寵

紐時分析2因素：特斯拉在中國失寵

熱門新聞

美國股市再度遭逢重創，但巴菲特早已提醒投資人，要把壞消息當作最好的朋友。(美聯社)

巴菲特提醒投資人：壞消息為友 沒股價腰斬準備就別進場

2025-03-16 13:38
川普引發的市場混亂，導致公債殖利率不斷攀高，間接嘉惠房貸族。 美聯社

川普引發市場大亂 房貸族反而受惠

2025-03-13 13:39
美國時間調整為日光節約時間，時間前挪一小時。美聯社

美股超賣反彈、鋼鋁關稅…5經濟事不可不知

2025-03-09 19:40
英特爾公布，新任執行長陳立武將獲得價值6,900萬美元的薪酬方案。（美聯社）

上任迎大禮 英特爾新執行長陳立武薪酬曝光 未來最高可賺6900萬美元

2025-03-15 08:10
墨西哥首富史林去年7月在墨國首都墨西哥市一場會議中發言。路透

馬斯克轉發這則貼文 害公司丟天價訂單？

2025-03-17 11:54
川普2.0政策衍生的不確定性衝擊消費者和企業信心，已使「川普衰退」成為華爾街和學術界熱議話題，前美國財長桑默斯（左）和諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（右）等重量級經濟學家，最近紛紛對此發表看法。（路透）

「川普衰退」即將襲美？桑默斯、克魯曼等人這麼看

2025-03-15 10:12

超人氣

更多 >
4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波

4生肖「人生不走下坡路」人到中年如猛虎 運勢漲一波
「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定

「十分危險、已逃往中國」 南加豪宅槍殺案嫌犯鎖定
金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了

金賽綸遭爆生前有婚姻 李鎮浩絕地反攻網友看呆了
旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板

旅外美國公民財產放外國配偶名下可省稅？富豪踢到鐵板
解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？

解密檔案透露甘迺迪遇刺是「CIA內部小集團」所為？