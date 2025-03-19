蘇姿丰：DeepSeek有助加速AI開發 超微力挺

超微執行長蘇姿丰表示支持DeepSeek。（路透）

美國晶片大廠超微（AMD）執行長蘇姿丰 表示，AMD在中國人工智慧（AI ）DeepSeek 大模型發布首日就給予支持，公司亦與阿里巴巴旗下通義千問密切合作，致力於讓AI開發變得更快、更開放、更具擴展性。她並稱，AI是過去50年最具變革性的技術，開源加速AI創新步伐。

據新浪科技，AMD18日在北京舉辦「ADVANCING AI」AMD AI PC創新高峰會，蘇姿丰出席活動並致詞。蘇姿丰表示，若你留意到DeepSeek近期的成果，就會發現過去幾個月的發展令人激動不已。AMD在DeepSeek發布首日就給予了支持，並且還與通義千問密切合作，致力於讓人工智慧（AI）開發變得更快、更開放、更具擴展性。

她續指，「我可以告訴大家，我們的軟體開發人員一直專注於優化DeepSeek。每隔幾天，我們就能看到性能有所提升，充分表明我們在這項技術上的探索仍處於非常早期的階段。」

蘇姿丰認為，AI是過去50年最具變革性的技術，並正以大家今天無法想像的方式重塑著產業和人類的生活。AMD的晶片正為許多AI應用提供動力，包括將基因組分析速度提高100倍，幫助醫生快速診斷危及生命的疾病。同時，還為一些AI供應鏈提供動力，並即時優化物流，以幫助企業平穩運行。

蘇姿丰強調，AI計算只有硬體是不足夠的，還一定要有很棒的軟體，在過去多年來，AMD一直在這方面付出巨大努力，對公司來說極為重要的一件事是希望與開源社區合作推動技術進步。

另，財聯社提到，AMD透露，預計2025年第1季，搭載AMD Ryzen AI Max、AI Max PRO、AI 300和AI 300 PRO系列處理器的產品，將完成上市。