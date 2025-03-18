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中國近300銀行 備案規模增逾6兆人幣 分析：負債壓力大

記者黃雅慧／綜合報導
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中國銀行負債壓力仍未緩解。圖為銀行的行員正在清點人民幣存款。(路透資料照片)
中國銀行負債壓力仍未緩解。圖為銀行的行員正在清點人民幣存款。(路透資料照片)

中國銀行業各家機構近期密集披露2025年同業存單發行計畫，備案規模較去年大幅增加超6兆（人民幣，下同，約8兆2950億美元）。分析認為，銀行負債壓力難以緩解，尤其是國有股份制銀行的負債壓力凸顯，導致存單供給井噴，降准預期仍在。

和訊網引述Wind數據統計，截至13日，中國已有299家銀行公布同業存單發行計畫備案，合計規模32.70兆，較去年大幅提高6.57兆。其中，國有大行、股份行同業存單發行備案額度增長較快，合計占比超六成；中小銀行備案額度相對平穩。

具體而言，中國六家國有大行合計備案額度10.77兆，備案額度較去年增加3.38兆，增幅45.74%，占全部已披露備案額度的32.94%。其中，工商銀行增幅超80%最多，較去年的1.24兆增加1兆至2.24兆；建設銀行、中國銀行備案規模增幅也均超50%。

對於前述現象，中信證券研究團隊指出，商業銀行提升備案額度反映主動負債需求顯著提升，預計2025年同業存單供給將延續強勁態勢；浙商銀行分析人士指出，銀行負債壓力難以緩解，尤其是國有股份制銀行的負債壓力凸顯，綜合作用導致存單供給井噴。

第一財經報導，資深券商研究人士分析，中國銀行存款流失比較嚴重，而且是一個持續的過程。包括同業存款新規在內，去年一系列監管規範舉措對銀行負債端影響較大。年內來看，考慮到社融規模增長需要，銀行在信貸投放和地方政府債承接等方面都需要彌補資金缺口。

但據中國央行最新披露的金融數據顯示，2月M1（狹義貨幣）增速有所回落，M2（廣義貨幣）與M1剪刀差擴大。存款增速明顯提升。同業存款方面，去年第四季大幅流出的非銀存款在2月有了大幅增加。

第一財經報導，對於2月存款增速反彈，機構人士分析，銀行存款流失情況有所改善，降准緊迫性或降低。但考慮到資金面仍偏緊，負債端壓力緩解可能仍需要一定時間。綜合信貸需求恢復不及預期等因素，市場對降准降息等政策預期分歧加劇。

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