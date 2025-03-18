華為新PC處理器 獲得安全可靠測評II級認證

華為 海思自研處理器技術取得進展，首款「麒麟X90」近日現身。從中國資訊安全評測中心公告的安全可靠測評結果中，華為海思麒麟X90 CPU晶片獲得安全可靠等級測評II級認證，或將用於PC端處理器。

同時，一同曝光的還有申威H8000、飛騰騰雲S5000C-E、龍芯3B6000/3C6000等中國國產處理器。

快科技報導，中國資訊安全評測中心表示，安全可靠測評主要針對電腦終端和伺服器搭載的中央處理器（CPU）、操作系統以及數據庫等基礎軟硬體產品，透過對產品及其研發的核心技術、安全保障、持續發展等方面展開評估，評定產品的安全性和可持續性。

由於先前華為伺服器CPU命名均為鯤鵬系列，因此麒麟X90或正是華為自研的基於Arm架構的PC處理器。

本月上旬曾有消息稱，華為將在今年4月推出全新商用PC，不僅內部晶片的國產化成程度更高，運行鴻蒙系統（HarmonyOS）PC版本，並可能還將接入DeepSeek 大模型，以提升商用辦公效率。

報導分析，若麒麟X90晶片疊加華為正在打造全自研的鴻蒙PC，安全可靠等級「II級」的認證也將大幅提升其資訊安全等級。那麼可以大膽推斷，在這樣的情況下，勢必會對英特爾 （Intel）、超微（AMD）等傳統CPU廠商產生衝擊。