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中國汽車補助申請 今年以來衝130萬份

記者陳宥菘／綜合報導
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「提振消費、擴大內需」是中國今年政府工作報告中首重的工作任務，為此，官方持續推進消費品「以舊換新」補貼政策。

今年截至3月14日，中國全國已累計汽車補助申請約130萬份、12大類家電產品補貼超過2500萬台、超過4900萬支手機等數位產品補貼。

央視新聞報導，2024年消費品「以舊換新」合計帶動相關產品銷售額超過人民幣1.3兆元，拉動全年社會消費品零售總額增長超過1個百分點。

今年政策加力擴圍，安排超長期特別國債人民幣3,000億元支持，首次實施手機等數位產品購新補貼，擴大汽車、家電以舊換新補貼支持範圍。

據報導，截至3月14日，中國全國共收到2025年汽車以舊換新補貼申請約130萬份；超過1,900萬名消費者購買12大類家電以舊換新產品逾2500萬台；超過3900萬名消費者申請逾4900萬支手機等數碼產品購新補貼。

根據中國商務部等部門1月發布的「做好2025年汽車以舊換新工作的通知」，對報廢符合條件舊車並購買新能源乘用車的，補貼2萬元；對報廢符合條件燃油乘用車並購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補貼人民幣1.5萬元。

商務部 國債

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