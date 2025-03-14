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騰訊傳大買Nvidia H20晶片 滿足微信接入DeepSeek需求

記者陳湘瑾／綜合報導
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中媒報導，騰訊近期向輝達大量採購H20晶片。（路透資料照片）
中媒報導，騰訊近期向輝達大量採購H20晶片。（路透資料照片）

中國科技巨頭騰訊正在加速其AI大模型應用推進，中媒「財經」雜誌報導，近期騰訊向輝達（Nvidia）採購一批新晶片，訂單金額約幾十億人民幣量級。相關人士表示，騰訊短期內採購大量H20，主要是為了應對微信接入DeepSeek的需求。

據報導，一位接近騰訊的人士表示，DeepSeek暴紅前，騰訊內部並未明確大模型的發展定位，騰訊多個業務部門均有自己的大模型研發團隊，前期重心是用AI技術賦能自身業務。DeepSeek的出現一定程度上推進騰訊的決策，使騰訊看到了「規模化」的可能。

H20是輝達在2023年專為中國市場客製化的降規產品，算力參數僅是常規版H100的14%左右，但記憶體性能高，實際應用上優於華為昇騰920系列（Ascend）AI處理器，也是目前中國買家能在合法管道上買到的用於大模型訓練的最先進的輝達晶片。

此前，路透引述知情人士消息報導，由於DeepSeek引發的需求大幅提升，中國企業購買輝達H20晶片的訂單暴增，搶購H20晶片的中國業者除了騰訊外，還有阿里巴巴及字節跳動。

「財經」報導另指出，為向騰訊按時交付訂單，輝達H20晶片短期出現供不應求的情況。騰訊、字節跳動長期是輝達在中國市場最大的兩個客戶。去年，字節跳動和騰訊分別訂購約23萬顆輝達晶片，購買量位列全球第二和第三，僅次於微軟。

為應對美國出口限制，H20晶片正成為中國AI發展關鍵組成部分。據產業人士指出，這一需求不僅限於大型科技公司，中國醫療、教育等領域的小型企業也開始採用搭載H20晶片的AI解決方案。H20晶片的快速普及，反映了中國科技行業正發生深刻變化，AI技術正逐步滲透到更多行業當中。

輝達 AI DeepSeek

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