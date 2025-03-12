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韓儒伯：半導體課稅威脅 不可能消失

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美台商會會長韓儒伯。圖為視訊影片截圖。(中央社)
美台商會會長韓儒伯。圖為視訊影片截圖。(中央社)

美台商業協會會長韓儒伯11日表示，北京了解台積電是台灣的驕傲，也具安全意涵，指台積電對美擴大投資是被台灣作為伴手禮送給美國，是煽動台灣內部異議加劇緊張；但韓儒伯也提醒，川普總統對半導體產業的關稅威脅不太可能消失，他會讓關稅陰影持續籠罩整個行業，以藉此取得各國讓步。

中央社報導，韓儒伯發表題為「川普、關稅、台灣及晶片」特別評論，提到上述觀察。韓儒伯說，美國總統川普在台積電擴大對美投資後，雖不改台灣「偷走」美國晶片產業的基調，但補了一句「我佩服」，也延後對台灣製晶片徵收關稅。

文中指出，美國疑慮是，高階晶片幾乎全在台製造，中國對台軍事威脅又引發外界憂心供應鏈中斷可能，如果中國侵台，台灣半導體產業可能被中國經濟吸納，「美國因應策略必須以降低相關風險為主，而不是將台積電整個生態系統移植到美國」。

韓儒伯說，並非每個台灣人都認為台積電擴大對美投資是項勝利，在某種程度上已成政治問題，將高端製造業移出台灣無論占總產量多少比率都掀起相當大焦慮，尤其台積電不僅是台灣半導體領域的國家驕傲，也是代工模式鼻祖，貢獻台灣GDP15%，還被視為「矽盾」，具實際重要性，中國了解這點並加以利用。

此外，儘管台積電宣布加碼赴美投資1000億美元，但美媒引用知情人士說法，指此舉並未讓川普政府停止考慮對台積電和其他台灣晶片廠課徵關稅。川普日前受訪也只說，「在美國製造沒有關稅」。

因此韓儒伯也提醒，川普對半導體產業的關稅威脅不太可能消失，將讓關稅陰影持續籠罩整個產業，或在未來藉此取得讓步，如果運氣好的話，川普將擱置晶片關稅，讓美國半導體產業與台灣繼續合作，為美國創造數兆美元財富。

關稅 台積電 川普

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