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力推中低收入群體負減 中國調高最低工資

記者林宸誼／綜合報導
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中國國務院總理李強日前在今年政府工作報告提出，要多管道推動中低收入群體增收減負，完善勞動者工資正常增長機制。在政策方針下，今年以來，中國廣東、四川等多地陸續上調最低工資標準。

中新社報導，廣東從今年3月1日起，提高該省全日制就業勞動者月最低工資標準和非全日制小時最低工資標準。調整後，廣州市月最低工資標準將從人民幣2300元（約317美元）提高至人民幣2500元（約344美元），增幅8.7%；同時，非全日制小時最低工資標準也將從人民幣22.2元（約3美元）提高至23.7元（約3.2美元），增幅6.8%。

四川宣布，從今年1月1日起，對全省現行月最低工資標準和非全日制用工小時最低工資標準進行調整。第一檔為每月人民幣2330元；第二檔為每月人民幣2200元（約303美元）。全省非全日制用工小時最低工資標準方面，第一檔為每小時人民幣23元（約3.1美元）；第二檔為每小時人民幣22元（約3美元）。

去年底，新疆也調整最低工資標準，調整後的最低工資標準於今年1月1日起執行。調整後，烏魯木齊市、克拉瑪依市月最低工資標準調整為人民幣2070元（約285美元）；伊寧市、石河子市等27個縣市調整為人民幣1890元（約260美元）；吐魯番市高昌區、昆玉市等69個縣市調整人民幣為1750元（約241美元）。小時最低工資標準分別調整為人民幣20.7元、18.9元、17.5元（約2.8美元、2.6美元、2.4美元）。

另外，包括福建、貴州、寧夏在內的多個地區，在先前召開的地方兩會上不約而同地提出「完善勞動者工資正常增長機制」。

福建省在政府工作報告中提到，加快「擴中提低」，健全工資合理增長機制，適時提高最低工資標準，穩步擴大中等收入群體規模。貴州省提到，制定新一輪促進居民增收行動方案，調整最低工資標準，完善勞動者工資正常增長機制。

低收入 國務院 李強

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