阿里攻AI 加速電商滲透率 旗下20萬家網店估年底全面採用

阿里今年將推動商家100%採用AI工具。（新華社）

隨著阿里巴巴加大對人工智慧 （AI ）技術的投資，該公司旗下的國際站總裁張闊表示，阿里網站上約20萬商家中，超過一半的人每周都在使用AI應用，預計到今年底，平台上的所有賣家100%都將採用AI工具。

業內人士指出，阿里此舉代表AI技術在電商領域的滲透正加速。

香港 南華早報報導，張闊的評估，反映了阿里對雲端運算和AI的高度重視，先前該公司承諾在未來三年內投資至少人民幣3800億元（約525.7億美元），用於增強與這些技術相關的基礎設施。

在上個月的季度財報電話會議上，阿里CEO吳泳銘表示，集團的主要重點是開發通用人工智慧（AGI），他將AGI定義為技術能夠實現人類80%能力的水平。吳泳銘預計AGI將重塑全球各行各業。

張闊指出，大型語言模型（LLM）是ChatGPT和DeepSeek等生成式人工智慧服務的基礎技術，代表從桌面計算到行動運算的轉變，以及全球線上支付網路等「信任機制」增長之後，推動全球貿易業務發展的第三次重大轉變。

張闊表示，過去依賴關鍵字和過濾軟體，在阿里網站上搜尋商品的買家，現在可以更具對話性的方式，提出問題並得到更精緻的答案。

張闊舉例：「如果我想在紐約開一家咖啡店，或者想用5000萬美元在沙漠中建一個滑雪勝地，我都可以向搜尋引擎詢問這些問題，然後它不僅可以給我一份產品清單，還可以提供一份商業計劃和指導方針，幫助我一步步實現目標。」

阿里於2024年11月推出AI搜尋引擎Accio，幫助商家更有效率地採購產品。據該公司稱，截至今年2月底，Accio已被100萬家中小型企業 （SME）使用，並編制涵蓋7600多個產品類別的數百萬家供應商的目錄。

張闊指出，儘管面臨美國對中國進口產品加徵關稅的挑戰，但自今年年初以來，阿里平台上的國內外供應商數量仍呈現兩位數成長。他說：「越來越多的中小企業正利用阿里的平台，在全球範圍內進行數位貿易，以接觸更多客戶，因此我們相信這種趨勢將會持續下去」。