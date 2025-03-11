中國兩會尾聲 首提支持股市發展 瑞銀點出6處不同

瑞銀指出，中國國務院總理李強今年政府工作報告與去年相比有六處顯著差異，包括首次提到穩定和支持股市發展等。（歐新社）

中國今年全國兩會 已近尾聲，瑞銀投資銀行中國股票策略研究主管王宗豪在10日發布的分析報告指出，今年兩會傳遞出的訊息基本符合預期，但報告同時點出李強 今年政府工作報告有六處與去年有顯著差異。

王宗豪表示，兩會政府工作報告中提出的目標與預期基本一致，包括：GDP增長目標設定在5%左右，一般公共預算赤字率目標為4%，將發行1.3兆元（人民幣，下同，約1790億美元）超長期特別國債 ，並通過進一步降息實施支持性貨幣政策等。

報告稱，今年中國官方似乎更加重視提振國內消費、內需和家庭收入，5000億元特別國債將用於支持消費品「以舊換新」和企業設備更新升級，但有關提高家庭收入的措施細節有限。

王宗豪還提到，李強今年政府工作報告與去年有六處顯著差異：

一、更清晰地認識到價格下跌對收入和營收增長的影響；

二、首次提到穩定和支持股市發展，儘管之前政治局會議已提到過；

三、更重視提振消費、家庭收入和提高投資回報，這是政府工作報告的第一項工作任務；

四、提及的新增長引擎包括 VR、視聽電子、智慧家居、先進計算、光電融合、新能源存儲和6G；去年報告提到的是生物技術、航空航太、低空經濟和新材料；

五、將實施「民營經濟促進法」，加快償還拖欠企業款項；

六、降低行業產能，促進鋼鐵行業併購。

王宗豪認為，今年政府工作報告的資訊呈正面，與瑞銀和市場預期大體一致。雖然強調提振國內消費對股市尤其有利，因為許多大盤股都由國內消費驅動，但政策執行仍然至關重要，因為政策可能需要時間才能傳導到整體經濟。

王宗豪預期，A股可能繼續受益於充足的流動性和對資本市場的監管支持。消費行業，尤其是汽車、智慧手機和白色家電可能受益於「以舊換新」補貼計畫的延續，而休閒相關企業也可能從中受益，因為會議更強調支援服務消費。

另，對AI發展的支援基調可能繼續為資料中心和AI相關企業提供良好的環境。寬鬆的貨幣政策和5000億元的注資，短期內可能對銀行產生小幅負面影響，但其中大部分都在意料之中，且支持房地產行業的措施可能部分抵消該影響。