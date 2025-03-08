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AI新星Manus引發炒作質疑 被認為只是「套殼」產品

記者林宸誼／即時報導
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全球首款通用型AI智能體產品Manus亮相。（中通社）
全球首款通用型AI智能體產品Manus亮相。（中通社）

繼DeepSeek之後，全球首款通用人工智慧體（AI Agent，台稱「AI代理」）Manus橫空出世，該產品在GAIA基準測試中展現出超越OpenAI同層次大模型的性能，發布四小時後，其官網訪問量甚至突破千萬量級。一夜爆火的Manus讓市場驚嘆，但爭議不斷，還被質疑沒有自研模型，僅是「套殼」產品。

Manus由華人團隊Monica.im精心打造，是全球首款通用AI Agent。與傳統AI助手不同，它不僅能回答問題、提供建議，還能直接輸出完整的任務成果，涵蓋篩選簡歷、生成報告、編寫代碼、分析股票等複雜任務，宛如經驗豐富的人類專家，將任務拆解並最終交付完美成果。

但Manus自發表後就爭議不斷，不僅官方X帳號一度遭封鎖，由於Manus採用邀請內測的限制，導致多數觀眾乃至於業內人士無法體驗到這一款AI Agent帶來的創新體驗，這一舉動也被業界質疑為「饑餓行銷+套殼炒作」。

Manus一經發布，就迅速引爆科技圈，在一些二手交易平台，一個Manus內測的邀請碼被炒到人民幣5萬元（約6911.8美元）以上，但卻有價無市。

《科創板日報》報導，從技術端來看，Manus最重要的一件事是整合，沒有自研模型，而是用了目前程式設計開發能力最強的模型Claude以及阿里的通義模型，並加以後訓練，功能則是多個應用的拼接。如果用一句話總結，Manus的亮點在於工程創新：技術融合（本質是「套殼」）、順暢交互（簡單易懂的UI介面對C端使用者更友好）。

中新社報導，華中科技大學電腦科學與技術學院教授魏巍指出，利用AI智慧體完成不同任務並非Manus首創。但Manus創新之處在於把多智慧體協同做成產品，將當前最先進的AI能力整合到一個流暢的用戶體驗中，以更加簡單的方式去完成更複雜的任務，把智慧體技術往前推進一大步。

不過，AIGCLINK發起人、行行AI合夥人占冰強則在朋友圈中表示，未來Manus強調的通用能力可能會被大模型內化，或者面臨與Coze、Dify等低代碼AI開發平台的直接競爭，代表Manus沒有護城河。

此外，已有多個團隊成功復刻Manus並開源，其中，MetaGPT的四人團隊只用了一個小時就完成Open Manus（Manus「平替」）的核心系統，整體也只用了三個小時。或許正如Manus合夥人張濤所回答的那樣，「（Manus）真的非常簡單，就是沒有秘密，就是相信模型的力量。」

AI Agent

AI Agent（AI智慧體、AI代理），是指透過AI技術來執行特定任務，或一系列任務的系統或程式。AI Agent能夠執行被動的任務，也能夠主動尋找解決問題的方法，適應環境的變化，並在沒有人類直接干預的情況下做出決策。AI Agent應用範圍非常廣，包括自動化任務、決策支持、優化問題、客戶服務、機器人控制、智慧推薦系統等。 （林宸誼）

AI Manus 華人

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