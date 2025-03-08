瞄準智慧健康產業「戰略升級」 華為組建醫療衛生軍團

華為自2021年成立首批軍團，目前已經陸續成立超過20個軍團。（圖／取自觀察者網）

近期華為 在醫療健康領域動作不斷，繼上月華為與上海瑞金醫院共同發布瑞智病理大模型RuiPath、與塞力醫療集團簽署合作協議，陸媒報導，華為正式組建「醫療衛生軍團」，意味華為將智慧健康產業納入更高級的戰略級別。

中媒《科創板日報》報導，醫療衛生軍團將重點構建AI輔助診斷解決方案體系，推動醫療大模型在臨床場景的應用。該軍團或將整合華為在5G通信、雲計算、邊緣計算等領域的積累，依託昇騰計算架構與盤古大模型的技術底座，打造新一代智慧醫療系統。

此前，華為便在醫療健康領域釋出多項合作。2月18日，華為上海聯合瑞金醫院發布臨床級多模態互動式病理大模型RuiPath；2月21日，塞力醫療集團與華為在華為武漢研究所簽署合作協議。雙方宣布將基於各自領域的技術優勢，以AI技術為紐帶，在智慧診斷產品研發、數位療法及腦科學大模型、罕見病／危重症等專病大模型等多個領域進行深度合作。

華為自2021年成立首批軍團，目前已經陸續成立超過20個軍團。其中，在技術與行業場景融合方面，華為成立了包括煤礦、智慧公路、海關和港口、數據中心能源等的八大軍團，。

華為創辦人任正非 曾談及軍團這個概念的來源，是2014年《紐約時報》報導Google的一個特殊組織，是由博士、科學家、工程師和行銷專家組成50至60人團隊，他們的目標是世界第一。任正非稱，「華為採取軍團化的改革，就是要縮短客戶需求和解決方案、產品開發維護之間的聯結」。

華為輪值董事長胡厚崑曾表示，成立軍團的目的是針對一個特定行業，把行業吃透，縮短內部管理鏈條，完成數位化轉型過程中最難最累的活，「華為手上雖然有一堆『武器』，但有時候並不能解決用戶的問題。把銷售、服務、產品需求管理團隊、解決方案開放團隊等整合成軍團，能更快地響應用戶需求。」